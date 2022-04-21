باشاغا: حكومة الدبيبة توزع الأموال على المليشيات للبقاء في السلطة حتى أن بعضها وصل للإرهابيين

أخبار ليبيا24

اتهم، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، في مؤتمر صحفي عقد في ختام الاجتماع الأول لحكومة، اليوم الخميس سبها، الحكومة المنتهية بأنها تهدر الأموال من أجل البقاء في السلطة حتى أن البعض منها وصل إلى أيدي الإرهابيين.

وقال باشاغا، إن “الحكومة المنتهية ولايتها تقوم باستخدام أموال النفط للبقاء في السلطة، وإهدارها على المليشيات حتى وصلت إلى يد الإرهابيين الذين قاموا بعملية إرهابية مؤخرًا في أم الأرانب”.

وأعرب باشاغا، عن أسفه من إغلاق النفط، لكنه أشار إلى أن أهالي المناطق النفطية لجأوا للأمر. بعدما رأوا أن الحكومة تستخدم موارد النفط لدعم المليشيات للبقاء في السلطة.

وقال باشاغا، “إننا على تواصل بسكان المناطق الواقعة فيها تلك الحقول والموانئ. وسنزور يوم السبت تلك المناطق للنظر كيف أننا كحكومة سنعمل على معالجة الأمر”.

الاجتماع الأول للحكومة

وعقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، اليوم الخميس. أول اجتماع له منذ منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب مطلع الشهر الماضي.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل تمسك حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في ممارسة مهامها، وعدم التسليم للحكومة الجديدة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للحكومة عثمان عبد الجليل إن دخول طرابلس “ليس هدفا عاجلا للحكومة في الوقت الراهن”. وجدد عبدالجليل التأكيد على إن “الحكومة تتفادى الصدام، وتعمل على دخول آمن وسلمي للعاصمة”.

وأضاف، “ستستمر الحكومة في أداء مهامها في كافة ربوع البلاد، مع البدء في مناقشة ميزانية العام 2022، ولن تركز على مكان عملها، لأنّ أهم ما تسعى إليه هو العمل والانعقاد الذي يمكن أن يحدث في أي مدينة”.