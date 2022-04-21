انهيار برج اتصالات بسبب الرياح في الزاوية

أخبار ليبيا 24

سقط برج الاتصالات الرئيسي ببريد مدينة الزاوية في غرب ليبيا نتيجة هبوب رياح جنوبية شديدة القوة على المنطقة. وتسبب الحادث، حسب شهود، في في انقطاع شبه تام لخدمات لبيانا والمدار وكذلك خدمات الإنترنت عن المدينة.

وتناقل رواد منصات التواصل صور ومقاطع فيديو لسقوط البرج، الذي قيل إنه حدث عند الساعة الـ15:15 بالتوقيت المحلي.

وبينما لم يصدر أي بيان رسمي للحادثة لم تتم الإشارة إلى حدوث أي إصابات في الأرواح جراء سقوط البرج الذي يعد أطول الأبراج في الزاوية.

#الزاوية عاصفة رملية تؤدي الى إنقطاع للإتصالات بمدينة الزاوية ذلك لسقوط برج بريد الزاوية و تساقط العديد من الأشجار و أعمدة الإنارة. pic.twitter.com/1pSpSKV7X3 — Ahmed_Abot (@Ahmed_Abot) April 21, 2022

انقطاع الاتصالات

وأعلنت شركة “ستارت نت” للاتصالات والتقنية الخاصة، أن سقوط البرج أدى إلى فصل الانترنت على كامل الشبكة. وقالت إنها “تعمل على حل المشكلة”.

وأعلنت الأرصاد الجوية اليوم استمرار التقلبات الجوية على مناطق غرب ليبيا نتيجة منخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها في بعض الأحيان 65 كلم في الساعة، مما تسبب في إثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على أغلب المناطق.