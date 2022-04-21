القطراني: اجتماع الحكومة الليبية في سبها مهم لما يمثله الجنوب من عمق استراتيجي

أخبار ليبيا 24

قال نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، أن اجتماع مجلس الوزراء في سبها يعني الكثير، لما يمثله الجنوب الليبي من عمق استراتيجي للوطن، فهو منبع الخيرات والثروات وله تأثير كبير في معدلات النمو الاقتصادي والناتج القومي للبلاد.

وفي كلمته الافتتاحية خلال اجتماع مجلس الوزراء في سبها اليوم الخميس قال القطراني.. “أن الشعب الليبي يتطلع العيش في رخاء وحياة كريمة ويجب علينا المحافظة على وحدة التراب الليبي وعدم التفريض فيه والدفاع عنه”.

وأوضح القطراني أن “الحكومة الليبية استمدت شرعيتها من مجلس النواب في جلستها بمدينة طبرق.. وأدائها اليمين القانونية، وعمل الحكومة لا يقتصر على جانب واحد.. بل هو عمل متكامل يشمل كافة المجالات سواء الأمني أو التعليمي أو الصحي أو الزراعي أو الصناعي أو الخدمي”.

وتابع القطراني: “سنعمل على بسط الأمن في كافة أرجاء البلاد بقوة القانون.. وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو التهريب لينعم المواطن بالأمن والأماكن.. لافتا أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل لبرامج إعادة الإعمار.. وإعادة بناء البنية التحتية واستكمال المشاريع المتوقفة، وتقليل المركزية عن طريق آلية تسمح بالتوزيع العادل للثروات”.

وقال القطراني: “نحن نريد تقديم الخدمات لكل الشعب الليبي بكافة أطيافه وبكل توجهاته.. ولن ننسى المرأة ودورها الريادي في المجتمع والتي لها الأثر الكبير في بناء المجتمع.. ونتطلع للاهتمام ببرامج التنمية المركزية والمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد”.