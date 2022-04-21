القبض على خاطفي فتاة ووالدتها بمدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي القبض على شخصين مسلحين قاما بارتكاب جريمة خطف فتاة ووالدتها في مدينة بنغازي .

وبينت الإدارة في بيان لها أنه جرى الأمر بعد أن اشتبه أفراد دوريات إدارة التحريات الذين كانوا يقومون بعملهم المعتاد بالتجول في شوارع المدينة. وذلك في ساعات متأخرة من الليل في مركبة آلية نوع هوندا (سفك) معتمة بالكامل.

وأوضحت أنه بعد أن طلب أفراد الدوريات من أصحاب المركبة وهما شخصين ذو هيئة مريبة التوقف حاول المشتبه بهم الفرار. لتبدأ عملية مطاردة أفضت إلى محاصرة المركبة ومن بداخلها.

بعد ذلك وبتفتيش المركبة احترازيا تبين أن الشخصين يحوزان أسلحة نارية وبصحبتهم داخل المركبة. أمراه متوسط العمر وفتاة طلبت النجدة على الفور من أفراد الدوريات قائلة أنها مختطفة هي ووالدتها من قبل أصحاب المركبة.

وبالانتقال بهم إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي اعترف الشخصين أنهما قاما باختطاف الفتاة ووالدتها. وأنهم كانوا في طريقهم إلى اقتياد المختطفتين إلى إحدى المزارع في ضواحي المدينة .