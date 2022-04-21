الرئاسي يجتمع بالحداد والديب لمناقشة تطورات الوضع في الحقول النفطية

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التقى، رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوحدة، الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب.

وقال المجلس، إن الحداد والديب قدما إحاطة للمجلس حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

وأضاف، أنهما استعرضا خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية.

وذكر، أن رئيس المجلس، محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، شددوا على ضرورة العمل. على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين.

وأعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليومين الماضيين، القوة القاهرة بعدد من الحقول والموانئ النفطية. وقالت المؤسسة إن ذلك “جاءت هذه التوقفات قيام مجموعة من الأفراد بمنع العاملين من الاستمرار في الإنتاج وأعمال التصدير”.

وقالت المؤسسة، “سوف يكون لذلك بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط. بالإضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعه محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة”.