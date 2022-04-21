الرئاسي يبحث مع شكشك تحسين أداء مؤسسات الدولة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الملفات الخاصة بالشأن العام، وسبل تحسين أداء مؤسسات الدولة.

وأكد المجلس، خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الخميس، أهمية دعم الأجهزة الرقابية.. للقيام بدورها بمتابعة الملفات المتعلقة بالمال العام، تعزيزا لمبدأ الشفافية في كل القطاعات.

وكان قد عقد الرئاسي أمس الأربعاء اجتمعا بحضور المنفي ونائباه، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.. ريزدون زينينغا، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

واستعراض اللقاء جهود المجلس الرئاسي والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة.. بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد.. وبحث سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، واستمرار عملها بكامل أعضائها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.