الدولة يدعو لجنة التوفق بتقديم تقرير مفصل حول اجتماعات القاهرة

أخبار ليبيا 24

دعا مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة له إلى تقديم تقرير مفصل حول صورة اجتماعات القاهرة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب، والتي اختمت يوم الإثنين الماضي.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، اليوم الأربعاء.. بلجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة للمجلس، في مقره بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان له أن رئاسة المجلس أوصت أيضا.. اللجنة بضرورة أن يتضمن تقريرها عن الاجتماع الصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري.. على أن يعرض التقرير على المجلس لاتخاذ التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل.

وقال إن لجنة التوافق على المسار الدستوري اطلعت مكتب الرئاسة على تفاصيل لقائها باللجنة المقابلة التابعة لمجلس النواب.. في الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت قد اختتمت اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة يوم الإثنين الماضي.. والتي عقدت على مدى أيام برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.. وبحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن وباستضافة من الحكومة المصرية.

وأكدت وليامز في بيان لها ، الثلاثاء، أن لجنة المسار الدستوري المؤلفة من مجلسي النواب والدولة.. أجرت على مدار أسبوع مشاورات بين أعضائها في أجواء توافقية.. إضافة إلى “اجتماعات بينية مغلقة”.

وأشارت وليامز إلى أن “الأمم المتحدة يسرت النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية.. وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة.. مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم”.