الحكومة الليبية: عازمون على إنهاء مظاهر الانقسام والفوضى وتوحيد كل المؤسسات

أخبار ليبيا24

أكدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اليوم الخميس على أنها عاقدة العزم على إنهاء مظاهر الانقسام والفوضى من خلال توحيد كافة المؤسسات الرسمية للدولة الليبية المدنية والعسكرية والأمنية.

كما أكدت، في بيان حول مباشرتها لأعمالها وانعقاد جلسة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الحكومة الليبية، على الدفع باتجاه المصالحة الوطنية بضمان حق المواطنة وتأسيسا على مبادئ العدالة والمساواة ونبذ خطاب الكراهية والعنف.

وقالت إن ذلك سيكون بالتعاون مع المجلس الرئاسي، وبما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قائمة على أسس دستورية في أقرب الآجال.

الحكومة والعلاقات الدولية

وأكد الحكومة، إنها تتطلع لإقامة علاقات متميزة ووثيقة مع دول الجوار خاصة وكافة الدول الصديقة وهيئة الأمم المتحدة. على أسـاس من الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي. وبما يحقق المصالح المشتركة بين الطرفين وبما لا ينال من استقلال الدولة الليبية وسيادة أراضيها.

وعقدت مجلس وزراء الحكومة، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في سبها الاجتماع العادي الأول للحكومة. وقد تم استعراض جملة من المواضيع. ومن بينها البرنامج الحكومي ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة قبل إحالته إلى مجلس النواب الليبي لإقراره تشـريعيا.

إيرادات النفط

وجرى خلال الاجتماع استعراض مسألة إدارة الإيرادات النفطية بالأوجه القانونية والمالية السليمة.بما يضمن العدالة في توزيع الثروة لجميع الليبيين. وتخصيص جزء من الإيرادات النفطية للتنمية المكانية في مختلف المناطق الليبية وخصـوصا في المناطق المنتجة والمصدرة للثروة النفطية. والحيلولة دون استغلال هذه الإيرادات سياسيا والتسبب من خلالها في الإخلال بالوضع الأمني والعسكري للبلاد وضرورة تجنيب ثروات الليبيين من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي.

كما تمت مناقشة مسألة رفع القدرة الإنتاجية للنفط والغاز بما يتطلب دعم المؤسسة الوطنية وللنفط لتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي وضرورة توفير الميزانيات اللازمة لذلك.

كما استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم التدابير الأمنية والعسكرية العاجلة لتأمين الحدود. ومكافحة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة. التي تنشط في مجالات التهريب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقد تمت مناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأمن في العاصمة طرابلس. وحمايتها من أي تهديدات أمنية تمس بسلامة المدنيين ومقار الدولة. لضمان الاستقرار والهدوء فيها أثناء مباشـرة الحكومة الليبية لأعمالها الرسمية من خلال مقارها بالعاصمة طرابلس.