“آيفون 14” سيتصل بالأقمار الصناعية

أخبار ليبيا 24

كشفت تسريبات جديدة عن مميزات جديدة قد تضيفها شركة آبل لهواتف سلسلة آيفون 14. التي من المقرر طرحها في سبتمبر المقبل.

وقالت إن هواتف iPhone 14 قد تشتمل على ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية لإرسال واستقبال رسائل الطوارئ ”SOS“ فقط في حالة عدم توفر الاتصال الخلوي.

حيث نقل موقع Mashable عن مارك غورمان، الصحفي الموثوق الذي يتابع أخبار شركة أبل في وكالة أنباء “بلومبيرغ”. إن هواتف iPhone 14 ستحتوي على مودم”Qualcomm X60 الذي سيسمح للهواتف الذكية بالتواصل عبر الأقمار الصناعية.

يذكر أن موقع “ماك رومرز” كشف في ديسمبر 2021، أن هواتف آيفون، الجديدة ستكون بلا شريحة. وأنه من المتوقع أن تطرح هذه الهواتف خلال العامين القادمين.

وقال إن هاتف “آيفون 15 برو”، الذي من المتوقع أن يصدر خلال عامين، سيكون أول الهواتف التي تعمل بلا شريحة.

وأضاف أن شركات الاتصالات الأمريكية ستقدم نماذج لـ”آيفون 13″ الذي يعمل بلا شريحة في الربع الثاني من العام المقبل.