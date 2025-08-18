الأخباررياضة

منتخب ليبيا للناشئين يواجه الأردن لتعويض خسارته أمام لبنان

الطائرة الليبية تحت 19 تسعى لأول انتصار بالبطولة العربية

18 أغسطس، 2025 2:18 م
0 7
منتخب ليبيا للكرة الطائرة تحت 19 يواجه الأردن اليوم بعمان، ساعيًا لتعويض خسارته أمام لبنان، والحفاظ على حظوظه في البطولة العربية

أخبار ليبيا 24

عمان – 18 أغسطس 2025

ليبيا تواجه الأردن في الجولة الثانية للبطولة العربية

يخوض منتخب ليبيا للكرة الطائرة تحت 19 عامًا، مساء اليوم الاثنين، ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية المقامة في العاصمة الأردنية عمّان، حيث يلتقي بنظيره الأردني في تمام الساعة السادسة مساءً.

خسارة افتتاحية أمام لبنان

وكان المنتخب الليبي قد استهل مشواره بخسارة أمام منتخب لبنان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة شهدت تنافسًا قويًا تبادل خلالها الفريقان السيطرة، قبل أن يحسم المنتخب اللبناني المواجهة في الشوط الفاصل بنتيجة (15/10).

آمال في التعويض

ويدخل المنتخب الليبي لقاء اليوم واضعًا نصب عينيه تحقيق الانتصار الأول له في البطولة، لتعويض خسارته الافتتاحية، والحفاظ على آماله في الاستمرار بالمنافسة على المراتب المتقدمة.

منافسة عربية قوية

تأتي المواجهة ضمن أجواء تنافسية تشهدها البطولة العربية التي يشارك فيها عدد من المنتخبات العربية الشابة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي بدعم المواهب الواعدة في اللعبة، ومتابعة مسار الفرق في سباق اللقب الإقليمي.

الوسوم
18 أغسطس، 2025 2:18 م
0 7

المزيد من الأخبار

النهر الصناعي.. النهر الصناعي العظيم

بعد توقف لمدة طويلة.. استئناف ضخ مياه النهر الصناعي بمشروعي السواوة والطويلة بسرت

18 أغسطس، 2025 3:13 م
الهجرة.... القنصلية السودانية تبدأ حصر رعاياها الراغبين بالعودة الطوعية

القنصلية السودانية تبدأ حصر رعاياها الراغبين بالعودة الطوعية

18 أغسطس، 2025 2:37 م
قفزة في صادرات تونس الزراعية إلى ليبيا

تجاوزت 20 ألف طن.. صادرات تونس الزراعية إلى ليبيا تفوق التوقعات السنوية

18 أغسطس، 2025 2:25 م
الهجرة.... القنصلية السودانية تبدأ حصر رعاياها الراغبين بالعودة الطوعية

«الهجرة» تتسلم 176 مهاجرًا سودانيًا غير شرعي بطبرق

18 أغسطس، 2025 12:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى