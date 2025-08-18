منتخب ليبيا للناشئين يواجه الأردن لتعويض خسارته أمام لبنان

أخبار ليبيا 24

عمان – 18 أغسطس 2025

ليبيا تواجه الأردن في الجولة الثانية للبطولة العربية

يخوض منتخب ليبيا للكرة الطائرة تحت 19 عامًا، مساء اليوم الاثنين، ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية المقامة في العاصمة الأردنية عمّان، حيث يلتقي بنظيره الأردني في تمام الساعة السادسة مساءً.

خسارة افتتاحية أمام لبنان

وكان المنتخب الليبي قد استهل مشواره بخسارة أمام منتخب لبنان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة شهدت تنافسًا قويًا تبادل خلالها الفريقان السيطرة، قبل أن يحسم المنتخب اللبناني المواجهة في الشوط الفاصل بنتيجة (15/10).

آمال في التعويض

ويدخل المنتخب الليبي لقاء اليوم واضعًا نصب عينيه تحقيق الانتصار الأول له في البطولة، لتعويض خسارته الافتتاحية، والحفاظ على آماله في الاستمرار بالمنافسة على المراتب المتقدمة.

منافسة عربية قوية

تأتي المواجهة ضمن أجواء تنافسية تشهدها البطولة العربية التي يشارك فيها عدد من المنتخبات العربية الشابة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي بدعم المواهب الواعدة في اللعبة، ومتابعة مسار الفرق في سباق اللقب الإقليمي.