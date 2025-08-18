مبعوث فرنسا يبحث مع المنفي والدبيبة خارطة الاستقرار السياسي

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بول سولير، سلسلة لقاءات سياسية في طرابلس شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، في إطار متابعة التطورات الأمنية والسياسية في ليبيا.

وخلال اجتماعه بالمنفي، أكد سولير دعم باريس الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنجاح الخطة المرتقبة للبعثة الأممية ودفع عملية الانتقال السياسي. كما تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التوافقات المحلية وتجاوز العراقيل أمام المسار الأممي.

محادثات حول الأمن والانتخابات

وفي لقاء منفصل مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، تركزت المباحثات على الوضع الأمني في العاصمة وضرورة دعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية. وشدد الجانبان على أهمية تنسيق المواقف الدولية وتفعيل التعاون مع دول الجوار بما يضمن سيادة ليبيا ويعزز استقرارها.

البعثة الأممية تجدد دعوتها للاستحقاقات المحلية

بالتوازي مع ذلك، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لاستئناف العملية الانتخابية في 16 بلدية تم تعليقها، إضافة إلى البلديات التي لم تجرِ انتخاباتها في يوليو الماضي. وأكدت البعثة أن الهدف هو ضمان ممارسة المواطنين لحقهم الديمقراطي في أجواء سلمية وشفافة، مشيدة بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي نجحت في تنظيم انتخابات 26 بلدية بنسبة مشاركة بلغت 71%. كما شددت على ضرورة معالجة التظلمات عبر المسارات القانونية.

أزمة سياسية ممتدة منذ 2011

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي وأمني حاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، هذا الانقسام أدى إلى تأجيل الانتخابات الوطنية مراراً، ما ساهم في إطالة أمد الفوضى الأمنية وإضعاف مؤسسات الدولة. وتُعتبر الانتخابات البلدية خطوة محورية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، تمهيداً للاستحقاقات الوطنية الأوسع التي تراهن عليها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإرساء الاستقرار والديمقراطية في البلاد.