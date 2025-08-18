دراسة: المروحة خطر قاتل مع الجفاف وحرارة مرتفعة

حذرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة سيدني الأسترالية، من أن تشغيل المروحة الكهربائية في ظروف الحر الشديد والرطوبة المرتفعة قد يشكل خطراً صحياً بالغاً، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الجفاف.

تفاصيل التجربة العلمية

شارك في الدراسة 20 متطوعاً خضعوا لأربع تجارب داخل غرفة مناخية بدرجة حرارة بلغت 39.2 مئوية ورطوبة نسبتها 49%. في بعض التجارب كان المشاركون مرطبين جيداً، فيما حُرموا من السوائل في التجارب الأخرى. وفي كل مرة تمت مقارنة تأثير المروحة مع غيابها.

النتائج: الجفاف والمروحة وصفة قاتلة

أظهرت القياسات أن استخدام المروحة مع الجفاف يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وزيادة فقدان السوائل بنسبة تقارب 60%، ما يفاقم خطر الإصابة بإجهاد قلبي قد يتطور إلى نوبة قلبية قاتلة. وأكد الباحثون أن تأثير المروحة قد يختلف تماماً بحسب حالة الترطيب، إذ قد تخفف الحرارة في بعض الظروف لكنها تضاعف المخاطر في أخرى.

توصيات الخبراء

أوصت الدراسة باستخدام المروحة فقط عند درجات حرارة تقل عن 39 مئوية للأشخاص دون سن الأربعين، وأقل من 38 مئوية لكبار السن فوق 65 عاماً. كما شددت على ضرورة الحذر عند من يتناولون أدوية مضادة للكولين، حيث قد يكون تشغيل المروحة في درجات حرارة أعلى من 37 مئوية خطيراً.

البدائل والاحتياطات

وأشار الباحثون إلى أن الاعتماد على المروحة ليس حلاً آمناً دائماً، خاصة في غياب التكييف، داعين إلى شرب كميات كافية من الماء وتجنب الحرمان من السوائل قبل وأثناء موجات الحر، باعتبار الترطيب أساسياً في حماية الجسم من مضاعفات الحرارة.