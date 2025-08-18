تجاوزت 20 ألف طن.. صادرات تونس الزراعية إلى ليبيا تفوق التوقعات السنوية

أخبار ليبيا 24

شهدت الصادرات التونسية من الفواكه والخضراوات إلى السوق الليبية ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر أغسطس، حيث بلغت الكميات الموردة قرابة 20 ألف طن، بقيمة تجاوزت 57 مليون دينار تونسي، مقارنة بـ16.3 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي الطلب الليبي على المنتجات الفلاحية التونسية.

صادرات تونس.. بلغت الكميات الموردة قرابة 20 ألف طن

ويأتي هذا التقدم في إطار تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تجاوز إجمالي المبادلات التجارية الثنائية خلال سنة 2024 نحو 2 مليار دينار، وفق بيانات مجلس التعاون الاقتصادي التونسي–الليبي. ومن المتوقع أن تتخطى قيمة التبادل التجاري خلال العام الحالي عتبة 3 مليارات دينار، مدفوعة بتحسن الخدمات اللوجستية وتكثيف الاستثمار في المعابر الحدودية.

ارتفاع ملحوظ في صادرات تونس إلى ليبيا

وتتصدر المواد الغذائية والإسمنت والزيوت النباتية قائمة أبرز الصادرات التونسية نحو ليبيا، في حين تتركز الواردات التونسية من ليبيا بالأساس في المواد الأولية والمشتقات النفطية، تلبيةً للحاجيات الوطنية المتزايدة في هذا المجال.

ويرى الخبراء أن النمو المسجل في حجم المبادلات يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الصادرات تونس والتعاون التجاري وتنويعه، مشيرين إلى أن رفع نسق التنسيق الإداري وتطوير البنية التحتية يمكن أن يساهم في تحقيق قفزات نوعية خلال المرحلة المقبلة. كما يُنتظر أن يسهم هذا الزخم في استقطاب استثمارات جديدة والاستفادة من الموقع الجغرافي القريب، بما يعزز الحركة الاقتصادية ويحقق مصالح البلدين في إطار شراكة متوازنة ومستدامة.