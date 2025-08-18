بعد توقف لمدة طويلة.. استئناف ضخ مياه النهر الصناعي بمشروعي السواوة والطويلة بسرت

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى لـ النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى عن استئناف تشغيل ضخ المياه في مشروع المزارع الصغيرة بمناطق السواوة والطويلة بضواحي مدينة سرت، بعد توقف استمر لفترة طويلة بسبب أعمال الصيانة وتراجع مستويات الضخ في بعض الآبار المغذية للمشروع.

عودة تدفق مياه النهر الصناعي في مشروع المزارع الصغيرة بمناطق السواوة والطويلة بضواحي مدينة سرت

وأوضح الجهاز، أن فرق التشغيل تمكنت من إعادة تدفق المياه بشكل تدريجي وصولاً إلى المستويات المطلوبة، بما يوفر احتياجات المزارعين لإحياء نشاطهم الزراعي الذي تضرر خلال الفترة الماضية جراء الانقطاع.

عمليات الضخ تغطي عدداً من المزارع والأحياء الواقعة في نطاق المشروعين،

وأشارت مصادر فنية مطلعة إلى أن عمليات الضخ الحالية تغطي عدداً من المزارع والأحياء الواقعة في نطاق المشروعين، ما يُمكّن العاملين في القطاع الزراعي من استئناف زراعة محاصيل الحبوب والخضروات الموسمية، إضافة إلى التوسع في إقامة البيوت المحمية.

عودة تدفق مياه النهر الصناعي يدعم التنمية الزراعية في سرت

وأكدت المصادر أن عودة المياه تمثل خطوة مهمة لدعم جهود التنمية الزراعية في المنطقة، وتأتي ضمن خطة الجهاز لإعادة تشغيل كافة خطوط منظومة النهر الصناعي المتوقفة بمناطق الوسط والجنوب.

كما أشادت الجهات المحلية المختصة بالتجاوب السريع مع مطالب المزارعين، مؤكدة أن استمرارية الإمدادات المائية ستسهم في استقرار القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي المحلي.

يُذكر أن المنطقة الوسطى تعتمد بشكل رئيسي على النهر الصناعي لتوفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات الزراعية والحضرية، حيث يُعد مشروعا السواوة والطويلة من أكبر المشاريع الزراعية المستفيدة من مياه المنظومة، ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعاً في الرقعة الزراعية وتحسناً في مستوى الإنتاج بعد استعادة التدفق المائي.