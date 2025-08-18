«الهجرة» تتسلم 176 مهاجرًا سودانيًا غير شرعي بطبرق

أخبار ليبيا 24

تسلم فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة طبرق 176 مهاجرًا غير شرعي من حملة الجنسية السودانية، تم ضبطهم من قبل إدارة الشرطة العسكرية بطبرق التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، وذلك ضمن التعاون المتواصل بين مختلف الأجهزة الأمنية للحد من الهجرة غير الشرعية.

الهجرة: تسليم 176 مهاجرًا سودانيًا غير شرعي بمدينة طبرق

وأكد مدير فرع الجهاز بطبرق أن هذه العملية تأتي تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجهاز، الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي باتت تشكل تحديًا أمنيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن التنسيق مع إدارة الشرطة العسكرية يعد نموذجًا ناجحًا في ملاحقة وضبط المهاجرين غير الشرعيين والمتاجرين بالبشر في المنطقة الشرقية.

الهجرة: الجهاز سيباشر فور الاستلام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها

وأضاف أن الجهاز سيباشر فور الاستلام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك إيواء المضبوطين داخل مراكز الإيواء المجهزة، تمهيدًا للنظر في أوضاعهم وترحيلهم إلى بلادهم وفق الضوابط القانونية والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه العمليات، وبما يضمن الحفاظ على الجوانب الإنسانية.

وثمّن مدير الفرع الجهود التي تبذلها إدارة الشرطة العسكرية، وما تقدمه من دعم مستمر في تنفيذ الخطط الأمنية المشتركة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات أوسع لضبط محاولات التسلل عبر الحدود، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، تعزيزًا لأمن واستقرار ليبيا.