القنصلية السودانية تبدأ حصر رعاياها الراغبين بالعودة الطوعية

أعلنت القنصلية السودانية بمدينة بنغازي، عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف تنظيم عودة المواطنين السودانيين النازحين إلى ليبيا، هرباً من الصراع المستمر في بلادهم منذ عام 2023.

وأوضحت القنصلية في بيان رسمي، الأحد، أن هذه الخطوة تأتي بعد التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية داخل السودان، وازدياد رغبة المواطنين الموجودين بالخارج في العودة إلى ديارهم.

ودعت القنصلية السودانيين المقيمين في مختلف المدن الليبية إلى التسجيل عبر رابط إلكتروني خُصص لهذا الغرض، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تهدف إلى حصر الأعداد وتنظيم خطة لإجلائهم تدريجياً.

وذكرت أن التسجيل يشمل مناطق المرج، البيضاء، شحات، القبة، درنة، طبرق، البريقة، أجدابيا، الواحات، الكفرة، سبها والجفرة، محذّرة من القيام بالتسجيل في أكثر من مكان، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد الطلب وفقدان فرصة العودة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التدفق المستمر للسودانيين إلى ليبيا خلال الشهور الماضية. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أفادت، في تقرير لها نهاية يوليو الماضي، بأن نحو 313 ألف سوداني دخلوا ليبيا منذ أبريل 2023، مرجّحة أن يرتفع العدد إلى 650 ألفاً بحلول نهاية عام 2025، في ظل وصول ما بين 300 و600 سوداني يومياً إلى الأراضي الليبية.

وتأمل القنصلية أن تُسهم هذه المبادرة في تخفيف معاناة النازحين، وتنظيم عودتهم بطريقة آمنة تحفظ كرامتهم، وتراعي أوضاعهم الإنسانية الصعبة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات الليبية والدولية لضمان نجاح عملية الإجلاء.