التصاميم النهائية لـ مطار الجفرة الجديد تخرج للنور

في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمطارات المحلية، اعتمد المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية التصاميم النهائية الخاصة بمشروع صالة الركاب في مطار الجفرة، وذلك في إطار التجهيزات الجارية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لأعمال المشروع.

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة شاملة يعمل عليها الجهاز، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية تخدم قطاع النقل والمرافق الخدمية الحيوية في ليبيا، على نحو يواكب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ويُعد مشروع صالة الركاب جزءًا من حزمة متكاملة تشمل عدة تصاميم وأعمال تهيئة مخصصة لرفع كفاءة مطار الجفرة، وتوفير بيئة ملائمة لاستقبال المسافرين وتسهيل حركة النقل الجوي. كما تستند هذه الخطوة إلى رؤية ليبيا 2030، التي تركز على إطلاق مشاريع تنموية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف المناطق.

مطار الجفرة.. تنفيذ المشروع سيعزز قدرة المطار على تقديم خدمات آمنة ومتطورة

وأكد الجهاز الوطني للتنمية أن تنفيذ هذا المشروع سيعزز قدرة المطار على تقديم خدمات آمنة ومتطورة، بما يضمن تسيير الرحلات الجوية بسلاسة، ويخدم المناطق الوسطى والجنوبية بشكل خاص.

كما أوضح أن الفترة القادمة ستشهد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتجسيد أهداف التنمية من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات اللوجستية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة بناء قطاع النقل في ليبيا.