ميدل إيست: انهيار سريع لاتفاق التهدئة يعيد طرابلس لمربع التوترات الأمنية

أخبار ليبيا 24

تناول تقرير لموقع ميدل إيست أونلاين، انهيار الهدنة في العاصمة الليبية طرابلس، والعودة إلى أجواء التوتر الأمني بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن اتفاق تهدئة بين المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ميدل إيست: العودة السريعة للعنف وهشاشة التفاهمات الأمنية

وأكدت هذه العودة السريعة للعنف هشاشة التفاهمات الأمنية، وسط انقسامات داخل مؤسسات الحكم في الغرب الليبي، وفشل متكرر في فرض الاستقرار.

ميدل إيست: الاشتباكات اندلعت بين تشكيلات مسلحة بعد دخول قوات من جهاز الأمن العام إلى جزيرة القادسية

وقد اندلعت الاشتباكات بين تشكيلات مسلحة، بعد دخول قوات من جهاز الأمن العام إلى جزيرة القادسية، ما دفع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب إلى الرد بإعادة انتشاره في مواقع استراتيجية داخل المدينة، بما في ذلك سوق الثلاثاء وطريق الشط، إضافة إلى معسكر الرجمة.

كما جرى أسر عنصرين من لواء 444 قتال، مما زاد من حدة التوتر.

ميدل إيست: تحركات عسكرية مكثفة في شارع النصر مع انتشار عناصر كتيبة النواصي

بالمقابل، سجلت تحركات عسكرية مكثفة في شارع النصر، مع انتشار عناصر كتيبة النواصي، واندلاع حرائق في مقبرة سيدي منيذر، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن تصعيد محتمل داخل الأحياء السكنية.

وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة وصفت تلك التحركات بأنها خرق صارخ للتهدئة، وأكدت تدخلها لاحتواء الموقف عبر القنوات الرسمية.

وصرحت بأن العناصر المخالفة انسحبت من مواقعها دون حدوث اشتباكات كبيرة.

وأعادت الوزارة تأكيد التزامها بتعليمات القائد الأعلى للجيش، وهددت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات تهدد الأمن.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصل جهودها لحل الأزمة

في السياق ذاته، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لحل الأزمة.

وقد أجرت نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري لقاءات في بنغازي مع أطراف سياسية وأمنية، قُدمت خلالها مقترحات تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو بدءًا بانتخابات برلمانية يليها دستور وانتخابات رئاسية. كما طُرح تشكيل لجنة حوار وطني مؤقتة.

رغم هذه الجهود، ما زالت بعثة الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد عسكرة العاصمة، محذّرة من التلويح بالقوة لحل الأزمة.

ودعت إلى الحوار كخيار وحيد مقبول لتجاوز الأزمة السياسية المستعصية، مؤكدة أن أمن المدنيين يجب أن يظل أولوية.

يبقى المشهد الليبي مفتوحًا على احتمالات متعددة، بينما يظل الاستقرار رهين توافقات سياسية لم تنضج بعد.