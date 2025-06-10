قافلة “الصمود” تبدأ دخول الأراضي الليبية قادمة من تونس في طريقها إلى غزة

أخبار ليبيا 24

رأس أجدير 10 يونيو 2025

بدأت قافلة “الصمود” البرية لكسر الحصار المفروض على غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دخولها إلى الأراضي الليبية عبر معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، وسط استقبال شعبي ورسمي من منظمات داعمة للقضية الفلسطينية.

ووصلت القافلة مساء أمس الاثنين إلى مدينة بن قردان التونسية، آخر محطة لها قبل عبور الحدود، بعد أن انطلقت صباحاً من شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس، في تحرك شعبي واسع نظمته “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”.

قافلة غير تقليدية

وبحسب المنظمين، فإن القافلة لا تحمل مساعدات أو تبرعات، بل تمثل مشاركة رمزية في الحراك العالمي المتصاعد لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات. وتهدف إلى لفت أنظار العالم إلى الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في ظل الحصار والحرب المستمرة.

1500 ناشط من المغرب العربي

تضم القافلة عشرات الحافلات والسيارات، وعلى متنها أكثر من 1500 ناشط من دول المغرب العربي، بينهم جزائريون ومغاربة وموريتانيون، ومن المتوقع أن ينضم إليهم مشاركون من داخل ليبيا. ويرفع المشاركون أعلام فلسطين ويهتفون بشعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري في القطاع المحاصر.

وتحركت القافلة في مسار ميداني شمل عدداً من المحافظات التونسية لجمع المشاركين، انطلاقاً من سوسة فصفاقس فجابس، ثم مدنين، وصولاً إلى معبر رأس جدير، حيث بدأت الدخول إلى ليبيا فجر اليوم.

المسار الليبي نحو رفح

ومن المقرر أن تمر القافلة عبر عدد من المدن الليبية، بدءاً من طرابلس، ثم مصراتة وسرت، فبنغازي وطبرق، قبل أن تصل إلى معبر السلوم الحدودي مع مصر في 12 يونيو الجاري، لتواصل طريقها نحو العاصمة المصرية القاهرة، ثم إلى معبر رفح في 15 من الشهر ذاته.

تزامن دولي وتحرك مدني واسع

يتزامن تحرك قافلة “الصمود” مع محاولة مدنية دولية مماثلة تمثلت في سفينة “مادلين”، التي كانت تقل 12 ناشطاً دولياً في طريقهم إلى غزة، والتي تعرضت لعملية اختطاف فجر الاثنين على يد قوات كوماندوز إسرائيلية. وتشير منظمات دولية إلى أن هذا التحرك المدني يشكل جزءاً من حملة دولية يشارك فيها ناشطون من أكثر من 30 بلداً، بالشراكة مع “تحالف أسطول الحرية”، و”المسيرة العالمية إلى غزة”، و”تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”.

صرخة إنسانية في وجه الحصار

تأتي هذه المبادرات في ظل تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، نتيجة الحرب المستمرة والحصار الخانق الذي فرضته إسرائيل منذ سنوات، وتضاعف عقب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، في 7 أكتوبر 2023.

وتسعى قافلة “الصمود” إلى إيصال رسالة تضامن إنساني وشعبي مع الشعب الفلسطيني، وتأكيد دعم الشعوب المغاربية والعربية لحق الفلسطينيين في الحرية والحياة الكريمة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب ورفع الحصار.