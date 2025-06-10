عودة الحرائق الغامضة إلى الأصابعة.. تسجيل احتراق منزلين خلال 24 ساعة

أخبار ليبيا 24

أفادت بلدية الأصابعة في نشرتها اليومية ليوم الثلاثاء، 10 يونيو 2025م، بأن غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية سجلت حالتي حريق وقعتا في منزلين منفصلين، حيث تكررت الحرائق في كلا المنزلين أكثر من مرة خلال فترة قصيرة.

الأصابعة: أحد الحريقين خلّف أضرارًا مادية كبيرة شملت ممتلكات المنزل بالكامل

أحد الحريقين خلّف أضرارًا مادية كبيرة شملت ممتلكات المنزل بالكامل، في حين كانت الخسائر في الحادث الثاني محدودة نسبيًا بفضل سرعة التدخل. وتُجرى حاليًا متابعة للوقوف على أسباب تكرار هذه الحوادث، ومدى وجود عوامل مشتركة بينها.

الأصابعة: تسجيل عدد من الحرائق الطفيفة الأخرى خلال نفس اليوم

كما تم تسجيل عدد من الحرائق الطفيفة الأخرى خلال نفس اليوم، وتمكن المواطنون من السيطرة عليها بأنفسهم دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى السكان بطرق التعامل مع الحوادث البسيطة.

الأصابعة: يواصل قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين

وفي إطار رفع الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة، يواصل قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين: الأولى في مقر القسم داخل مدينة الأصابعة، والثانية في منطقة جندوبة. ويأتي هذا التمركز ضمن خطة استباقية تهدف إلى مراقبة الوضع الميداني والتدخل السريع في حال وقوع أي طارئ.

تجدد بلدية الأصابعة دعوتها للمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق، وتشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، خصوصًا مع بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، التي تُعد من أبرز العوامل المسببة للحرائق.