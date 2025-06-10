جمعة الرجوع… حراك أبناء سوق الجمعة يدعو إلى مظاهرات لإسقاط الحكومة

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جمعة إسقاط الحكومة: لا للمليشيات ولا للسرقة

تشهد العاصمة الليبية طرابلس توتراً متصاعداً مع إعلان حراك أبناء سوق الجمعة عن خروج مظاهرة شعبية سلمية يوم الجمعة المقبل في ميدان الشهداء، تحت شعار إسقاط الحكومة ومناهضة الفساد.

ويأتي هذا التحرك الشعبي تعبيراً عن غضب المواطنين من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، واستمرار ما وصفوه بحكم “العصابات والمليشيات” الذي تغذيه الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

حراك أبناء سوق الجمعة: الشعب “تعب من الحرب والدمار والسرقة”

وجاء في بيان الحراك المنشور عبر منصاتهم أن الشعب الليبي “تعب من الحرب والدمار والسرقة”، وأنه يرفض الاستمرار في الخضوع لحكم عائلي “باع البلاد وتاجر بدماء الأبرياء”.

حراك أبناء سوق الجمعة: حكم عائلي “باع البلاد وتاجر بدماء الأبرياء”.

وأكد المنظمون أن خروجهم إلى الشارع هو وسيلة سلمية للتعبير عن رفضهم للواقع المأساوي الذي تعيشه طرابلس، من انعدام الأمن، واستفحال الفساد، وانتشار الفوضى، وهيمنة المليشيات على مؤسسات الدولة.

ودعا البيان كافة المواطنين، خاصة في العاصمة، إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن رفضهم لحكم المليشيات والمطالبة بتغيير شامل يضمن كرامة الليبيين ويعيد للوطن سيادته. ووجه الحراك دعوته قائلاً: “كفانا صمتًا، لا نريد مزيدًا من الحروب، فليكن صوتنا موحدًا من أجل ليبيا”.

حراك أبناء سوق الجمعة: تبدأ المظاهرة في الساعة السادسة مساءً بميدان الشهداء

ومن المنتظر أن تبدأ المظاهرة في الساعة السادسة مساءً بميدان الشهداء، الذي بات رمزًا للمطالبة بالحرية والعدالة في ليبيا. ويراهن القائمون على الحراك على الزخم الشعبي لإيصال صوتهم للعالم، مؤكدين على سلمية تحركهم رغم كل التهديدات.