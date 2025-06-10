النيابة العامة تُحرّك دعوى جنائية ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار على خلفية انتهاكات جسيمة

أخبار ليبيا 24

طرابلس 10 يونيو 2025

أعلنت النيابة العامة عن تحريك دعوى جنائية في مواجهة عدد من منسوبي جهاز الأمن المركزي وجهاز دعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية مرتبطة بهما، على خلفية انتهاكات موثقة تمثلت في القتل والتعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن النيابة، أكدت فيه اكتمال أعمال لجنة التحقيق المختصة بمراجعة ملفات الانتهاكات التي ارتُكبت من قبل بعض عناصر هذه الأجهزة.

ووفقاً للنيابة العامة، أنجزت اللجنة الإجراءات القانونية المتعلقة بـ121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وأسفرت نتائج التحقيقات عن إثبات المسؤولية الجنائية على 141 متهماً، صدرت بحقهم مذكرات قبض رسمية، فيما تقرر تجديد أوامر الضبط الصادرة سابقاً بحق متهمين آخرين لا يزالون فارين من العدالة.

أدلة دامغة على جرائم ضد المواطنين

التحقيقات التي أجرتها اللجنة كشفت وجود عناصر إثبات قوية تثبت ارتكاب عدد من منسوبي الجهازين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها جرائم قتل عمد، وأعمال تعذيب، واحتجاز خارج نطاق القانون، إلى جانب وقائع خطف لأشخاص لم يُكشف عن مصيرهم إلا لاحقاً. وقد تم تضمين هذه الجرائم في لوائح الاتهام المقدمة، فيما باشرت النيابة سلسلة من الخطوات القانونية لملاحقة المتورطين ومساءلتهم جنائياً.

تقدم في ملف المفقودين.. وتحديد هُويّات جديدة

وفي إطار موازٍ، أوضحت النيابة العامة أن اللجنة المختصة بمتابعة ملف المفقودين تمكَّنت من تحديد هُويّات خمسة أشخاص عُثر على جثامينهم في ثلاجات حفظ الموتى. وتم اتخاذ الإجراءات الفنية الخاصة بفحص باقي الجثامين مجهولة الهوية، بغرض تحديد أسباب الوفاة، والحصول على عينات من الحمض النووي للمطابقة مع ذوي المفقودين.

ويُعد هذا التقدم خطوة مهمة في ملف شائك طالما أثار قلق أسر المفقودين ومنظمات حقوق الإنسان، التي تطالب بالكشف عن مصير المئات ممن اختفوا قسرياً خلال السنوات الماضية.

استئناف التحقيق في انتهاكات بلدية أبو سليم

وفي إطار التحقيق الابتدائي ذاته، باشرت النيابة العامة أعمال بحث دقيقة حول الانتهاكات التي ارتُكبت في نطاق بلدية أبو سليم، والتي نُسبت إلى مجهولين. وبدأت أعمال البحث بحصر البلاغات ذات الصلة، وسماع أقوال المقبوض عليهم من عناصر الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى قادة مراكز الشرطة والمكلفين بإجراء أعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات الرسمية في تلك القضايا.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة النيابة العامة لإعادة فتح ملفات القضايا المعلقة، والتي ترتبط بانتهاكات لم يُحاسب مرتكبوها بعد، في مسعى لإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

النيابة العامة: لا أحد فوق القانون

أكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن إجراءات التحقيق مستمرة، وأن العدالة ستطال جميع من ثبتت مسؤوليتهم عن انتهاك القانون، بغض النظر عن مناصبهم أو ارتباطاتهم المؤسسية، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق القانون وملاحقة الجناة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

كما دعت النيابة العامة المواطنين وأسر الضحايا إلى التعاون مع فرق التحقيق من خلال تقديم ما لديهم من أدلة أو شهادات تساعد في كشف ملابسات القضايا العالقة، مؤكدة أن باب العدالة مفتوح أمام الجميع دون تمييز.