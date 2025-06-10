الرقابة الإدارية تدين حرق مقرها في طرابلس من قبل مجهولين

أخبار ليبيا 24

أعربت هيئة الرقابة الإدارية عن استنكارها الشديد لحادثة الاعتداء على مقرها الإداري الكائن بشارع 17 فبراير في العاصمة طرابلس، والذي وقع ليلة الإثنين، حيث أقدم مجهولون مسلحون على اقتحام المبنى وإشعال النيران في عدد من المكاتب داخله.

الرقابة الإدارية: المعتدين استغلوا الفوضى الأمنية التي شهدتها المدينة

وأفادت الهيئة في بيان رسمي أن المعتدين استغلوا الفوضى الأمنية التي شهدتها المدينة تلك الليلة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة لحقت بمكاتب وأقسام وممتلكات تابعة للهيئة.

جاء هذا الاعتداء بالتزامن مع توترات أمنية متفرقة شهدتها طرابلس نتيجة اشتباكات محدودة بين جهاز الردع وقوات تتبع حكومة الوحدة منتهية الولاية، قبل أن تتمكن وزارة الدفاع من احتواء الوضع وإعادة الهدوء إلى العاصمة.

الرقابة الإدارية: نباشر الإجراءات القانونية والتحقيقات بالتعاون مع الجهات المختصة للكشف عن هوية الجناة

وأكدت الهيئة مباشرتها الفورية للإجراءات القانونية والتحقيقات بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف الكشف عن هوية الجناة ومحاسبتهم وفق القوانين السارية، مشددة على أن هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء دورها الرقابي.

كما جددت التأكيد على التزامها بممارسة مهامها في مكافحة الفساد ومراقبة أداء المؤسسات، وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2013 وتعديله، إلى جانب اللائحة التنفيذية المنظمة لعملها.

الرقابة الإدارية تؤكد التزامها بممارسة مهامها في مكافحة الفساد ومراقبة أداء المؤسسات

وأضافت أن مثل هذه الأفعال لن تزيدها إلا إصرارًا على الاستمرار في دورها الوطني، داعية إلى احترام المؤسسات السيادية، وعدم استغلال الأوضاع الأمنية لاستهدافها أو تعطيل أعمالها.

وختمت الهيئة بيانها بالتشديد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، باعتبارها ركائز أساسية لضمان النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية في البلاد.