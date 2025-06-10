التكبالي يحذر الدبيبة: تجبّرك يقودك لنهايتك

أخبار ليبيا 24

حمّل عضو مجلس النواب علي التكبالي، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية ما حدث، معتبرًا أن “ممارسات الدبيبة تسرّع من نهايته السياسية”.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها التكبالي عبر حسابه على “فيسبوك”، قال فيها: “قلت لك يا إدبيبة بأني أرى الدماء تسيل من تحتك، واليوم أرى أن تجبّرك يقربك من حتفك”.

التكبالي: “قلت لك يا إدبيبة بأني أرى الدماء تسيل من تحتك”

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلّحة، ما أعاد للأذهان حالة الفوضى والانقسام التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. وفي خضم هذا التصعيد،

التكبالي: تجبّرك يا دبيبة يقربك من حتفك

الاشتباكات بدأت إثر دخول قوات تابعة لجهاز الأمن العام إلى جزيرة القادسية، وهو ما اعتُبر خرقًا للتهدئة، لترد عليه قوة الردع الخاصة بإجبار هذه القوات على الانسحاب إلى مواقعها السابقة في قرجي وحي الأندلس.

هذه التطورات الأمنية الخطيرة عكست هشاشة اتفاق التهدئة الذي لم يصمد سوى أيام قليلة بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.

تقرير دولي: فشل تنفيذ الاتفاقات الأمنية يعود إلى غياب آليات ملزمة وضمانات حقيقية

وقد أوضح تقرير إعلامي أن فشل تنفيذ الاتفاقات الأمنية يعود إلى غياب آليات ملزمة وضمانات حقيقية، إضافة إلى عمق الانقسام بين القوى السياسية والعسكرية في الغرب الليبي. كما أن استمرار التنافس بين الفصائل المسلحة يُعد تهديدًا صريحًا لاستقرار العاصمة، ويُبرز ضعف المؤسسات الأمنية في فرض سيطرتها على الأرض.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة منتهية الولاية أنها رصدت تحركات عسكرية غير منسّقة في مناطق عدة، ووصفتها بأنها خرق صريح للتهدئة. وأكدت أنها تدخلت عبر قنوات رسمية وتمكّنت من احتواء الموقف، مشيرة إلى انسحاب العناصر المخالفة وعودة الهدوء تدريجيًا.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تحركات دولية متواصلة، تقودها البعثة الأممية للدفع نحو تسوية سياسية شاملة، إلا أن التوترات الميدانية المستمرة تُضعف فرص نجاح أي مبادرة. ويبدو أن الأزمة الليبية ستظل عالقة في دائرة الصراع ما لم تُتخذ خطوات حقيقية لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والسياسية بعيدًا عن النفوذ المسلّح.