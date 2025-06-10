“البحث عن السلام في ليبيا ما بعد القذافي”.. عنوان كتاب جديد لستيفاني ويليامز في ندوة دولية

أخبار ليبيا 24

أمريكا 10 يونيو 2025

كتاب جديد يعيد قراءة سنوات ما بعد الثورة

أصدرت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط والزميلة غير المقيمة في معهد بروكينغز، ستيفاني ويليامز، كتاباً جديداً تحت عنوان “ليبيا منذ القذافي: الفوضى والبحث عن السلام”. يتناول الكتاب الأحداث المفصلية التي مرت بها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مسلطاً الضوء على التشظي السياسي والانقسام العسكري والجمود الدبلوماسي الذي أصاب البلاد.

ويليامز، التي شغلت مناصب رفيعة كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ودبلوماسية أميركية سابقة، اعتمدت في كتابها على تجربتها المباشرة في متابعة الملف الليبي من مواقع حساسة، لتقديم تحليل عميق لواقع ما بعد الثورة وتقديم مقترحات عملية للخروج من الأزمة.

دعوة لتحليل المشهد الليبي: ندوة بروكينغز المرتقبة

من المنتظر أن يعقد برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، ندوة تحليلية لمناقشة مضمون كتاب ويليامز “ليبيا ما بعد القذافي” ، والتحديات التي تواجه ليبيا منذ 2011، وجهود المصالحة وبناء السلام.

ويشارك في الندوة إلى جانب ويليامز،لمناقشة كتاب الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان، الزميل الزائر في دبلوماسية الشؤون الدولية في معهد بروكينغز، والذي شغل سابقاً منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

مقاربات جريئة وحلول مقترحة

الكتاب لا يكتفي بعرض الوقائع بل يقدم رؤى جريئة تتعلق بكيفية تجاوز المأزق السياسي، إذ ترى ويليامز أن الحل يكمن في إنهاء احتكار السلطة من قبل النخب المتصارعة، والعودة إلى شرعية صندوق الاقتراع، مع إشراك أوسع للمجتمع المدني والشباب والنساء في بناء الدولة.

وتحذر الكاتبة من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى انزلاق ليبيا مجدداً نحو العنف، معتبرة أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تغيير مقاربته من إدارة الأزمة إلى حلّها، عبر دعم المسارات الشاملة بدلاً من الترتيبات المؤقتة التي تعزز الانقسام.

توقعات بنقاش موسّع

ومن المتوقع أن تفتح ندوة بروكينغز الباب أمام نقاش معمق حول مستقبل التسوية في ليبيا، ومدى إمكانية تحريك العملية السياسية في ظل الاستقطاب الحاد وتعدد الأطراف المتدخلة إقليمياً ودولياً.

كتاب “ليبيا منذ القذافي”… شهادة من الداخل

يمكن اعتبار هذا الكتاب شهادة موثقة من أحد أبرز الشهود على تطورات الملف الليبي خلال العقد الأخير، وهو يقدم مادة تحليلية غنية لصناع القرار والباحثين والصحفيين وكل من يهتم بمستقبل ليبيا واستقرارها.

وفي ختام مؤلفها، تدعو ويليامز الليبيين والمجتمع الدولي إلى التمسك بالأمل والعمل الجاد من أجل إنهاء الفوضى، معتبرة أن السلام ليس خياراً مستحيلاً، لكنه يتطلب إرادة حقيقية وشجاعة في اتخاذ القرارات المصيرية.