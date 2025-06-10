الأرصاد: طقس مستقر ودرجات حرارة معتدلة بالمناطق الساحلية

أخبار ليبيا 24

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية في ليبيا نشرته اليومية، موضحًا حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وللأيام الثلاثة المقبلة، حيث تسود أجواء معتدلة عمومًا، مع استقرار نسبي ودرجات حرارة مريحة خصوصًا على المناطق الساحلية.

الأرصاد: تسود أجواء معتدلة عمومًا

فعلى مناطق رأس جدير حتى سرت، وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمالية ظهور ضباب خفيف خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية. الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (28-32)°م على المناطق الساحلية، وبين (33-38)°م في المناطق الداخلية، مع توقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا.

الأرصاد: استقرار نسبي ودرجات حرارة مريحة خصوصًا على المناطق الساحلية

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع فرصة لتكوّن ضباب آخر الليل والصباح الباكر. الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة تتراوح بين (29-34)°م.

الأرصاد: اعتدال في درجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية.

وفي مناطق الجفرة، سبها، غات، غدامس والحمادة، تكون السماء غالبًا صافية، مع احتمال تكاثر السحب على غات وما جاورها، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح بين (38-42)°م.

أما في مناطق الواحات، السرير، تازربو والكفرة، فتكون الأجواء مستقرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة. الحرارة تتراوح بين (37-40)°م.

وتشير التوقعات إلى استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع، دون تغييرات جوهرية.