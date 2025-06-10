اتفاق جديد بين الدبيبة وقيادات مصراتة على تشكيل غرفة عمليات مشتركة

أخبار ليبيا 24

مصراتة 09 يونيو 2025

انتهى مساء اليوم اجتماع رفيع المستوى في مصراتة بين الدبيبة وعدد من ممثلي القيادات العسكرية لثوار مدينة مصراتة، حيث أسفر عن اتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة تجمع القوات التابعة للطرفين، بهدف توحيد الجهود الأمنية.

دعم مباشر للدبيبة من قيادات مصراتة

شهد اللقاء إعلان دعم واضح من قيادات ثوار مصراتة لحكومة الدبيبة، في خطوة تعكس إعادة ترتيب التحالفات داخل المشهد العسكري في غرب ليبيا، وقد تم التأكيد على استمرار الدعم السياسي والعسكري للدبيبة في مواجهة خصومه داخل العاصمة وخارجها.

التطرق إلى ملف الميليشيات المسلحة في طرابلس

ناقش المجتمعون بشكل موسع قضية انتشار الميليشيات المسلحة في طرابلس، وضرورة إنهاء وجودها ضمن خطة إعادة الهيكلة الأمنية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من محاولات مستمرة لفرض سلطة حكومة الدبيبة على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإعادة ضبط المشهد الأمني في العاصمة.

غرفة العمليات المشتركة: أداة للسيطرة أم لبسط النفوذ؟

على الأرض فإن تشكيل غرفة العمليات المشتركة يهدف بالأساس إلى خلق توازن جديد على الأرض، خاصة بعد فشل محاولات سابقة للدبيبة في السيطرة الكاملة على طرابلس، إلى جانب تعثر مساعيه لحل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

تداعيات اغتيال الككلي تلقي بظلالها على الاجتماع

الاجتماع يأتي في أعقاب تصفية عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، وهي الحادثة التي وصفتها مصادر مقربة من الدبيبة بأنها “دقيقة ومفصلية”. وتشير هذه التطورات إلى محاولة الدبيبة الاستفادة من الفراغ الأمني الناتج عن غياب الككلي، لترتيب صفوفه وتحقيق توازن جديد عبر دعم قوى من مدينة مصراتة لمواجهة قوات الردعز

تحركات سياسية مغلفة بغطاء عسكري

يُنظر إلى هذا الاجتماع على أنه جزء من استراتيجية أوسع يسعى من خلالها الدبيبة إلى تثبيت وجوده السياسي عبر أدوات عسكرية، خاصة في ظل رفض متزايد داخليًا وخارجيًا لاستمراره في السلطة دون انتخابات.

فهل يؤدي تحالف الدبيبة مع ثوار مصراتة يعكس مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي والعسكري، إلى تأثير مباشر على معادلة القوة داخل طرابلس وربما على المشهد الليبي ككل.