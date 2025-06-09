وزارة دفاع الدببية ... تضبط تحركات ميدانية مفاجئة في العاصمة وتحذر من تكرار الخروقات

أخبار ليبيا 24

طرابلس – 09 يونيو 2025

أعلنت وزارة دفاع الدببية، في بيان صحف ي صدر اليوم الاثنين نشر على منصة حكومتنا التابعة لحكومة الدبيبة، أنها رصدت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة في بعض مناطق العاصمة، اعتُبرت خرقًا واضحًا لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة بين الجهات العسكرية والأمنية.

وأكدت الوزارة أن هذه التحركات غير المصرح بها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الأمني الهش، وتتناقض مع الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على حالة الهدوء النسبي التي تعيشها العاصمة خلال الفترة الأخيرة.

تدخل فوري وعودة العناصر إلى مواقعها

وفور رصد التحركات، أوضحت الوزارة أنها باشرت التدخل ميدانيًا عبر القنوات الرسمية التابعة لها، وتمكنت من احتواء الموقف بسرعة وفعالية. وأسفر التدخل عن انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة، دون تسجيل أية مواجهات أو أضرار بشرية أو مادية تُذكر.

التزام بالقيادة واللجنة الأمنية

وجددت وزارة دفاع الدببية، من خلال بيانها، التزامها التام بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالمهام المنوطة باللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية، مشيدة في الوقت ذاته بانضباط القوات النظامية التابعة لها، وحرصها على عدم الانزلاق نحو أي تصعيد يمكن أن يعكر صفو الوضع الأمني في العاصمة.

تحذير من تكرار التجاوزات

كما أطلقت وزارة دفاع الدببية تحذيرًا شديد اللهجة من مغبة تكرار مثل هذه التحركات أو التجاوزات الفردية أو الجماعية، مؤكدة استعدادها الكامل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة من أجل ضمان احترام السيادة الأمنية للدولة، وصون المسار الأمني القائم على إعادة الانتشار العسكري والأمني تحت إشراف المؤسسات الرسمية.

دعوة لاحترام المؤسسات

في ختام البيان، شددت وزارة الدفاع على أن احترام التفاهمات الأمنية هو مسؤولية جماعية، داعية جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتفادي أي تحركات غير منسقة قد تؤدي إلى زعزعة الأمن العام أو تقويض الثقة في العملية السياسية الجارية.