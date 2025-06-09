قشوط: “الطرطور” يتقمص دور القائد الأعلى وهو موظف لدى عائلة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

الناشط السياسي محمد قشوط علّق على هذه التطورات الأخيرة في طرابلس، مهاجمًا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشدة، وواصفًا إياه بـ”الطرطور”، مشيرًا إلى أنه يتقمص دور القائد الأعلى بينما لا يمتلك أي سلطة فعلية، بل ينفذ ما يُملى عليه من قبل جهات نافذة، أبرزها عائلة الدبيبة.

قشوط: المليشيات قررت تنفيذ “الإخلاء” بطريقتها الخاصة

وأضاف قشوط بسخرية أن المليشيات قررت تنفيذ “الإخلاء” بطريقتها الخاصة، عبر تصفية بعضها البعض في الشوارع.

قشوط: “الطرطور” يتقمص دور القائد الأعلى ينما لا يمتلك أي سلطة فعلية

اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة متناحرة، في واحدة من أكثر المناطق السكنية اكتظاظًا، ما أثار موجة من القلق والهلع بين السكان.

تأتي هذه المواجهات بعد أيام فقط من تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي أعلن حينها عن إجراءات لإخلاء طرابلس من المليشيات وإعادة الأمن إليها.

قشوط: دق اللحم وكمل عليها بالشواء وماتنساش القلاية يا قائد الأعلى

وأفادت مصادر ميدانية بأن الاشتباكات تركزت في مناطق شارع الزاوية وباب بن غشير، حيث تحاول كل مجموعة مسلحة إعادة تموضعها وتوسيع سيطرتها في العاصمة، في ما يبدو أنه تمهيد لجولة جديدة من الصراع السياسي والعسكري.

تعكس هذه الأحداث استمرار الفوضى الأمنية في طرابلس، وغياب أي سلطة مركزية قادرة على ضبط السلاح وفرض الاستقرار. ويزداد المشهد قتامة مع كل جولة اشتباك، حيث يدفع المواطنون الأبرياء الثمن من أمنهم وأرواحهم.

في ظل هذه الأوضاع، تتجلى الحقيقة المرة: العاصمة لا تزال رهينة لسلاح المليشيات، والوعود الرسمية لا تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية التي سرعان ما تنكشف أمام الواقع الدموي.