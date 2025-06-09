طرابلس تشتعل مجددًا: اشتباكات عنيفة وسط العاصمة وجهاز الردع ينتشر في عدة محاور

أخبار ليبيا 24

طرابلس – 09 يونيو 2025

عاشت العاصمة الليبية طرابلس، ليلة الإثنين، ساعات عصيبة من التوتر الأمني، مع اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في قلب المدينة بين تشكيلات عسكرية وأمنية نافذة، في مشهد أعاد إلى الأذهان ذكريات الفوضى الأمنية التي عانت منها العاصمة خلال فترة ما قبل العيد في مشهد يتكرر كعادة المليشيات في صراعها طيلة السنوات الماضية…

جاء هذا التصعيد المفاجئ وسط صمت رسمي من حكومة الدبيبة، في وقت انتشرت فيه قوات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في عدة محاور، ما فتح باب التساؤلات حول خلفيات التحرك، وأهدافه، واحتمالات تطور المشهد في قادم الأيام.

ساحة معركة في قلب العاصمة

اندلعت الاشتباكات في ساعات الصباح الأولى، لتتركز في مناطق حيوية من وسط طرابلس، أبرزها: شارع الزاوية، محيط جامعة طرابلس – قاطع “أ”، طريق السكة، شارع عمر المختار، عمارات الطبي، الفرناج، ومحيط سوق الثلاثاء.

شهود عيان تحدثوا عن تحركات كثيفة للمشاة التابعين لجهاز الردع داخل الأحياء، وسط سماع متكرر لدوي إطلاق نار كثيف وانفجارات، مع تحليق طائرات مسيرة فوق منطقة المنصورة. كما شوهدت آليات مسلحة تتقدم نحو مقرات حيوية أبرزها مبنى الإذاعة الرسمي في شارع النصر.

وأكدت مصادر محلية أن جهاز الردع تمكن من فرض سيطرته على مناطق جامعة طرابلس، شارع السيدي، طريق السكة، شارع عمر المختار، ومنطقة المنصورة، فيما تراجعت وحدات من الأمن العام إلى ما بعد السفارة العراقية في قرجي، حيث لاحقتها قوات الردع.

قوى متصارعة على الأرض: من يواجه من؟

رغم غياب البيانات الرسمية، إلا أن المشهد يُظهر بوضوح أن المواجهات جاءت نتيجة تصعيد بين:

جهاز الردع ، التابع لحكومة الوحدة الوطنية من حيث الهيكل الإداري، والذي يتمتع بقوة عسكرية كبيرة وانتشار واسع، ويتمركز في مواقع حساسة داخل العاصمة.

جهاز الأمن العام ، وهو قوة أمنية ذات نفوذ ميداني كبير، سبق وأن دخلت في توترات مع الردع في محطات سابقة.

قوة العمليات المشتركة (كتيبة 444) ، التي حاولت التمركز في عدد من العمارات السكنية، وفق ما أفادت به مصادر محلية، في مؤشر على استعدادها للانخراط في المواجهة.

قوات تابعة لوزارة الدفاع، التي تشير المعلومات إلى أن بعض أفرادها أُسروا خلال المواجهات.

ما يحدث يُعيد فتح ملف التنازع المزمن على النفوذ والسيطرة داخل طرابلس، بين كيانات تتبع ظاهريًا مؤسسات الدولة، لكنها في الواقع تمارس سلطتها بقوة السلاح أكثر من سلطة القانون.

ردود فعل المواطنين: خوف، صمت، وغياب الأمان

عاش سكان العاصمة ليلة من الرعب، حيث انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بعدم الخروج من المنازل، وسط تقارير عن إصابة مدني في شارع النصر وسقوط قذيفة في مقبرة سيدي منيذر.

السيناريوهات المحتملة: إلى أين تتجه طرابلس؟

مع تعمّق الانقسام السياسي، وانعدام السيطرة المركزية الحقيقية على الأجهزة الأمنية، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة:

1. احتواء مؤقت بوساطة محلية

من المرجح أن تُجرى وساطات ميدانية بين قادة المجموعات المتصارعة لوقف الاشتباكات، كما حدث في مناسبات سابقة، دون معالجة الجذور السياسية والأمنية.

2. تصعيد أوسع يهدد الاستقرار

في حال فشلت الوساطات، قد تمتد الاشتباكات إلى أحياء جديدة أو تدخل تشكيلات مسلحة أخرى على الخط، ما يهدد بانزلاق العاصمة نحو مواجهة مفتوحة.

3. إعادة ترتيب المشهد الأمني

في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، قد تستغل الحكومة هذا التصعيد لإعادة هيكلة التشكيلات المسلحة، تحت ضغط شعبي ودولي، لكن هذا السيناريو لا يزال ضعيفًا دون توافق سياسي حقيقي.

حين تحكم المليشيات… تغيب الدولة

ما جرى في طرابلس ليس حادثًا عارضًا، بل هو عرضٌ لأزمة مزمنة عنوانها غياب حكومة الدبيبة ، وترك العاصمة رهينة لتوازنات القوى المسلحة.

ورغم نجاح جهاز الردع في بسط سيطرته مؤقتًا على عدة مناطق، فإن المشهد العام يظل مرشحًا للانفجار من جديد، ما لم يتم تبني استراتيجية أمنية موحدة تُخضع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة.

ويبقى السؤال المطروح:

هل يمكن إعادة الاستقرار إلى طرابلس طالما أن السلاح ما زال هو الحَكَم؟