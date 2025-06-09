خفر السواحل الإيطالي ينقذ مئات المهاجرين في البحر المتوسط وسط تصاعد التحذيرات الإنسانية

أخبار ليبيا 24

طرابلس – 09 يونيو 2025

تمكّن خفر السواحل الإيطالي، خلال الساعات الماضية، من إنقاذ نحو 200 مهاجر غير نظامي، كانوا على متن قارب صيد تعطّل بهم وسط البحر المتوسط، بعد رحلة محفوفة بالمخاطر انطلقت من السواحل الليبية، وفق ما أفادت به منصة “هاتف الإنذار” التابعة لمنظمة “واتش ذو ماد” غير الحكومية.

وأوضحت المنصة، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن المهاجرين تم نقلهم إلى جزيرة صقلية الإيطالية، بعد أن قضوا ساعات طويلة عالقين في عرض البحر منذ يوم السبت.

وأعلنت ذات المنصة أنها تلقت خلال الـ24 ساعة الماضية نداءات استغاثة من 379 مهاجرًا تقطعت بهم السبل في مياه المتوسط، وسط ضعف الاستجابة من بعض الجهات المعنية، ما يثير مخاوف من وقوع مأساة جديدة لمئات المهاجرين في واحدة من أخطر طرق الهجرة في العالم.

مئات المهاجرون عالقون بعد نفاد الوقود

وفي حادثة أخرى، ذكرت المنصة أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ 40 مهاجرًا أطلقوا نداءات استغاثة منذ يوم أمس، بعد أن نفد الوقود من محرك القارب الذي كان يقلهم، وقد تبيّن أنهم أيضاً انطلقوا من سواحل ليبيا.

اليونان تتدخل لإنقاذ عشرات المهاجرين

بالتزامن مع ذلك، تدخل خفر السواحل اليوناني لإنقاذ 64 مهاجرًا كانوا على متن قارب ظل تائهًا في البحر لمدة يومين قبل أن يتم اقتيادهم إلى جزيرة جادفوس جنوب جزيرة كريت.

مخاوف من مأساة جديدة وسط البحر

وفي تطور مقلق، أفادت منصة “هاتف الإنذار” أن 50 مهاجرًا انطلقوا من ليبيا قبل يومين وأبلغوا بأنهم عالقون في إحدى منصات النفط وسط البحر المتوسط، دون إمكانية تحديد موقعهم، وسط انقطاع الاتصال معهم وغياب التنسيق مع خفر السواحل الليبي.

مصير مجهول لمهاجرين انطلقوا من الجزائر

كما أطلقت المنصة تحذيرًا بشأن 25 مهاجرًا غادروا سواحل بومرداس الجزائرية نحو إسبانيا، حيث فُقد أثرهم، ما دفع المنصة إلى إعلان تضامنها مع عائلاتهم، في ظل غياب أي معلومات عن مصيرهم حتى اللحظة.

البحر المتوسط.. ممر الموت المستمر

يُعدّ البحر المتوسط، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أخطر الطرق البحرية للهجرة في العالم. فقد سجلت المنظمة وفاة أو فقدان أثر 2573 مهاجرًا في المتوسط عام 2024، بينما تم تسجيل 652 وفاة فقط منذ بداية عام 2025 حتى الآن، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا لكنه لا ينفي استمرار الخطر.

استقرار البحر يشجع المهاجرين رغم المخاطر

وتزامن تزايد تدفق مئات المهاجرين مع عطلات عيد الأضحى في دول الجنوب، إضافة إلى استقرار الأحوال الجوية، الأمر الذي شجّع مزيدًا من المحاولات لعبور البحر، رغم المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة المهاجرين في ظل انعدام الضمانات وتراجع مستويات التنسيق بين الجهات المعنية بإنقاذ الأرواح في البحر.