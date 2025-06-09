تحركات أمنية مفاجئة تعيد التوتر لمناطق التماس في طرابلس

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين 9 يونيو 2025، تحركات أمنية ميدانية أعادت التوتر إلى مناطق التماس، بعد دخول مفاجئ لقوة تابعة لجهاز الأمن العام إلى جزيرة القادسية، وهي منطقة سبق أن كانت خاضعة لقوة فض النزاع التي انسحبت منها مؤخراً، مما اعتُبر خرقاً للترتيبات الأمنية الميدانية المعمول بها.

ورداً على هذا التحرك، سارعت أجهزة أمنية أخرى، أبرزها جهاز الردع لمكافحة الجريمة وجهاز الشرطة القضائية، إلى الانتشار في عدة مواقع استراتيجية، شملت جزيرة سوق الثلاثاء، جزيرة القدس، ومنطقة عين زارة، في محاولة لاستعادة التوازن الميداني، بينما بقيت منطقتا ميدان الشهداء وفشلوم خارج نطاق هذه التحركات.

إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس

وأكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أنها قامت بتعزيز انتشارها الأمني في تلك المناطق، ضمن خطوات تنفيذية تهدف لحماية المدنيين والممتلكات، وتأكيد الالتزام بوقف إطلاق النار المبرم سابقاً بين الأطراف المتنازعة.

سقوط قذائف عشوائية في بعض الأحياء السكنية في طرابلس

ورغم عدم تسجيل اشتباكات مباشرة، أفادت مصادر محلية بسقوط قذائف عشوائية في بعض الأحياء السكنية، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، دون صدور بيانات رسمية من وزارة الصحة بخصوص وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وفي ظل حالة الترقب، بدأت الأمور تعود تدريجياً إلى طبيعتها، مع عودة قوة فض النزاع إلى بعض مواقعها السابقة، إلا أن الحادثة تعكس مدى هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، واستمرار الانقسام بين الأجهزة الأمنية، في غياب منظومة موحدة للقيادة والسيطرة، ما يجعل أي خرق أو تحرك مفاجئ كفيلاً بإشعال الميدان مجدداً.