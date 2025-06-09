الهلال الأحمر ينتشل جثة من شاطئ تاجوراء

#ليبيا_24

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي، فرع طرابلس، عن انتشال جثة مجهولة الهوية وُجدت على شاطئ البحر في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس. جاء ذلك بعد تلقي بلاغ عبر مركز الاتصال المحلي رقم 1415، يفيد بوجود جثة طافية على الشاطئ.

الهلال الأحمر: فريق إدارة الجثث توجه على الفور إلى الموقع المحدد

على إثر هذا البلاغ، تحرك فريق إدارة الجثث التابع للجمعية على الفور، بالتنسيق مع مركز شرطة تاجوراء، وتوجه إلى الموقع المحدد. وجرى التعامل مع الحالة وفقًا للمعايير الإنسانية المعتمدة في مثل هذه الظروف، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة أثناء عملية الانتشال، بما يضمن سلامة الفريق ويصون كرامة الجثة.

الهلال الأحمر: نقل الجثة وتسليمها إلى الجهات المختصة

جرى نقل الجثة وتسليمها إلى الجهات المختصة، التي ستتولى بدورها استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحقيقات والتعرف على هوية المتوفى، في حال توفر معلومات أو بيانات شخصية مرتبطة بالحالة.

الهلال الأحمر: الجمعية تعرب عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات

وقد أعربت جمعية الهلال الأحمر الليبي عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات التي تعاونت في تنفيذ هذه المهمة الإنسانية، بما في ذلك أجهزة الأمن المحلية والسلطات البلدية. وأكدت الجمعية التزامها الكامل بالاستجابة السريعة لنداءات الطوارئ، واستمرارها في أداء واجبها الإنساني في مختلف الظروف والمناطق.

كما جددت الجمعية دعوتها إلى المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة، عبر قنوات الاتصال الرسمية، وذلك لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري.