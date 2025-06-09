المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من خرق الهدنة وتدعو لضبط النفس في طرابلس

أخبار ليبيا 24

طرابلس – 09 يونيو 2025

حذّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من مغبة أي خرق لوقف إطلاق النار والهدنة القائمة، داعية إلى ضرورة الالتزام بالترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي الليبي، والتي تهدف إلى منع تجدد أعمال العنف وضمان حماية المدنيين. وشددت المؤسسة على أن احترام هذه الترتيبات يشكل أساسًا للحفاظ على الاستقرار في العاصمة ومحيطها.

دعوة عاجلة لعودة التشكيلات المسلحة إلى ثكناتها

وجددت المؤسسة دعوتها العاجلة لكافة التشكيلات المسلحة بضرورة العودة إلى ثكناتها فورًا ودون أي تأخير، محذّرة من أن أي تصرف خارج إطار هذه الترتيبات من شأنه أن يهدد الأمن العام ويقوّض جهود السلام.

تحذير من التصعيد ودعوة للتهدئة

وأكدت المؤسسة على ضرورة الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار، وحثّت جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال أو تصريحات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات. ودعت إلى وقف كافة أشكال التصعيد، حفاظًا على سلامة المدنيين وتفاديًا لتدهور الوضع الأمني.

استقرار طرابلس في مهبّ الخطر

وأشارت المؤسسة إلى أن استقرار العاصمة طرابلس يُعد أمرًا بالغ الأهمية، معتبرة أن أي انتكاسة في الوضع الأمني قد تُعيق تقديم الخدمات الأساسية وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار الهش في كامل المنطقة الغربية، مما يشكّل خطرًا على الأمن الإقليمي.

تذكير بالالتزامات القانونية والإنسانية

ذكّرت المؤسسة جميع الأطراف بالتزاماتها القانونية والإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدة أن الاعتداء على البنية التحتية المدنية، أو تعريض حياة السكان للخطر، أو إيذاء المدنيين، يُعد انتهاكًا جسيمًا قد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، ويعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وبالنظر إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف في طرابلس، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المواطنين والمقيمين القاطنين قرب مناطق التوتر إلى عدم التحرك في محيط هذه المناطق، وأخذ الحيطة والحذر، والبقاء في المنازل بعيدًا عن النوافذ والواجهات الرئيسية، وذلك حفاظًا على سلامتهم إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.

المطالبة بفتح ممرات إنسانية آمنة

كما طالبت المؤسسة أطراف النزاع بضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة، والسماح لفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر بالوصول إلى المناطق المتضررة، من أجل إجلاء العالقين وتقديم الإسعافات اللازمة للجرحى والمصابين.