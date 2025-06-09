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الصين تؤكد تمسكها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا

القائم بالأعمال الصيني يشدد على أهمية التعاون العملي ويعبّر عن دعم بلاده لاستقرار ليبيا

9 يونيو، 2025 1:49 م
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الصين تؤكد تمسكها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا
الصين تؤكد تمسكها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا

أخبار ليبيا 24

طرابلس – 09 يونيو 2025

أكد القائم بالأعمال الصيني في ليبيا، ليو جيان، أن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع ليبيا، مشيرًا إلى الرغبة في تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

الصين .. دعم للاستقرار السياسي


عبّر جيان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية، عن أمل بلاده في أن يتحقق الأمن والاستقرار في ليبيا في أقرب وقت، وأن يتقدم المسار السياسي بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

تمنيات بالازدهار للشعب الليبي


اختتم جيان تصريحه بالتعبير عن تمنياته للشعب الليبي بمزيد من التقدم والازدهار والرفاه.

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9 يونيو، 2025 1:49 م
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