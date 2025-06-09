الصول: الدبيبة أشعل الحرب بطرابلس للبقاء في السلطة

أخبار ليبيا 24

حمّل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي الصول، حكومة عبد الحميد الدبيبة ووزارة الدفاع التابعة لها، المسؤولية الكاملة عمّا وصفه بالتصعيد الأمني الخطير في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يُنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في البلاد.

الصول: مجموعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة هي من بادرت بخرق الهدنة المعمول بها

وأكد الصول أن مجموعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة هي من بادرت بخرق الهدنة المعمول بها، متهمًا تلك المجموعات بإشعال فتيل التوترات الأمنية تنفيذاً لأجندات سياسية تهدف إلى إبقاء حكومة الدبيبة في الحكم بأي وسيلة، حتى لو كانت على حساب أمن وسلامة المواطنين.

الصول: الأوضاع في طرابلس لا تحتمل مزيدًا من الفوضى أو التصعيد

وأضاف أن الأوضاع في العاصمة طرابلس لا تحتمل مزيدًا من الفوضى أو التصعيد، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويهدد حياة المدنيين الأبرياء. كما أشار إلى أن ما يقوم به الدبيبة لا يمكن وصفه إلا بأنه “حرب من أجل البقاء في السلطة”، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

الصول: ما يقوم به الدبيبة لا يمكن وصفه إلا بأنه “حرب من أجل البقاء في السلطة

وشدّد الصول على ضرورة أن يرحل الدبيبة فورًا، حفاظًا على ما تبقى من استقرار، مطالبًا بإنهاء حالة الانقسام السياسي وتمكين المؤسسات الشرعية من أداء مهامها دون تدخلات مسلحة.

الصول: يجب تحييد العاصمة طرابلس عن أي صراعات سياسية أو عسكرية ورفض تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات

كما دعا إلى تحييد العاصمة طرابلس عن أي صراعات سياسية أو عسكرية، ورفض تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الليبيين في تحقيق الأمن وبناء دولة مدنية قائمة على القانون والمؤسسات.