الصغير: صراع ميليشيوي جديد يعصف بطرابلس مجددًا

أخبار ليبيا 24

اندلعت فجر اليوم مواجهات عنيفة بين ميليشيات ليبية نافذة في العاصمة طرابلس، أبرزها “قوة الردع” و”جهاز الأمن العام”، في مشهد يؤكد تصاعد حدة الصراعات الداخلية بين الفصائل المسلحة.

حسن الصغير: تصاعد حدة الصراعات الداخلية بين الفصائل المسلحة

الدبلوماسي الليبي السابق حسن الصغير علّق على هذه الأحداث قائلاً: “الميليشياوي حمزة اغتال الميليشياوي غنيوة وهجم ع ميليشيات الردع تدخلت ميليشيات مصراتة فض اشتباك.. ميليشيا الردع تشتبك مع ميليشيات عماد الطرابلسي تدخلت ميليشات مصراتة فض اشتباك، والصراع كله على حكومة رئيسها من مصراتة ومستمر بدعم ميليشيات مصراتة والعمل الحقيقي والخفيّ بأن يكون القادم أيضا من مصراتة.

حسن الصغير: الصراع كله على حكومة رئيسها من مصراتة ومستمر بدعم ميليشيات مصراتة

ورغم أن ميليشيات مصراتة لا تُشارك بشكل مباشر في القتال، إلا أن دورها كمُدخِل للتهدئة قد يُخفي أجندة سياسية محكمة. إذ يرى الصغير أن هذه الجماعة تسعى لتأمين الطريق أمام شخص من مصراتة لخلافة عبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة، في ظل إنهاك باقي الأطراف نتيجة الصراعات المتكررة.

الصغير: ميليشيات مصراتة تسعى لتأمين الطريق أمام شخص من مصراتة لخلافة عبد الحميد الدبيبة

وأشار إلى أن الصراع لم يعُد محصورًا بين ميليشيات منفردة، بل أصبح نزاعًا معقّدًا يشمل: الردع، والأمن العام، وعماد الطرابلسي، والغنيوة، والحمزة، بينما تظهر ميليشيات مصراتة كقوة محايدة ظاهريًا لكنها تعمل لتأمين نفوذها مستقبلاً عبر السيطرة السياسية.

هذا التصعيد الجديد يُنذر بمزيد من الفوضى، وسط غياب الحلول السياسية وانعدام الثقة بين الفرقاء، مما يُهدد استقرار العاصمة ويُضعف فرص أي انتقال سلمي للسلطة.