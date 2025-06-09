الشبلي يرد على تبون: من منحك الحق في الحديث باسم الليبيين؟

أخبار ليبيا 24

بنغازي 09 يونيو 2025

أعرب فتحي الشبلي، رئيس تجمع الأحزاب الليبية ورئيس حزب “صوت الشعب”، عن استغرابه الشديد من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالي في العاصمة روما. وقد تحدث تبون عن أن “الشعب الليبي يرغب في إجراء انتخابات برلمانية فقط”، وهو ما أثار ردود فعل متباينة داخل ليبيا.

وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا“:



“نستغرب وبشدة تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماعه الأخير مع نظيره الإيطالي، والتي أشار فيها إلى أن الانتخابات البرلمانية فقط هي ما يريده الشعب الليبي، وهنا نقول له: من أخبرك أن هذه هي مطالب الشعب الليبي؟ هل أجريت استفتاء بين الليبيين؟”

دعوة لاحترام السيادة الليبية

في تصريحاته، وجه الشبلي رسالة مباشرة للرئيس تبون، قائلاً:



“سيادة الرئيس، نرجو أن تركز على شؤون بلادك وتحترم سيادة ليبيا، فالشعب الليبي هو من يقرر شكل وهوية دولته، وآلية انتخاب مؤسساته، وليس أي جهة خارجية.”

وأضاف:



“نحن نحترم الجزائر وشعبها الأبي، ونحرص على عدم التدخل في شؤونه، وكذلك لا نقبل أن يتدخل أحد في ما لا يعنيه في الشأن الليبي.”

ردود فعل متباينة في ليبيا

جاء تصريح تبون بأن “الشعب الليبي يفضل إجراء انتخابات برلمانية فقط في هذه المرحلة” ليشعل موجة من الجدل السياسي والإعلامي داخل ليبيا. ورأى كثيرون في هذه التصريحات محاولة لتوجيه مسار العملية السياسية الليبية من الخارج، وهو ما اعتبره مراقبون تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة.

الجزائر والملف الليبي.. دور تقليدي محل جدل

تُعرف الجزائر بموقفها التقليدي الداعي إلى حل سياسي سلمي للأزمة الليبية، وقد لعبت دورًا إقليميًا بارزًا في هذا الملف على مدى السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن بعض التصريحات الرسمية الجزائرية أثارت تحفظات عدة في الداخل الليبي، خاصة من قبل أطراف ترى أن الحل يجب أن ينبع من الداخل الليبي لا من العواصم المجاورة.

وفي هذا السياق، اعتبر الشبلي أن احترام سيادة الدول هو أساس أي تعاون إقليمي ناجح، مشددًا على أن

“الليبيين وحدهم من يقررون مسارهم السياسي، دون إملاءات أو وصاية من أحد”.

دعوة لعدم تجاوز الإرادة الوطنية

أكد فتحي الشبلي أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل إنجاح المسار الانتخابي في ليبيا بشقيه البرلماني والرئاسي، وفق ما يقرره الليبيون أنفسهم من خلال حوار وطني شامل. وختم بقوله:



“الشعب الليبي لا يحتاج لمن يُملي عليه خياراته، بل يحتاج إلى من يحترم إرادته ويقف إلى جانبه دون شروط أو أجندات خفية.”