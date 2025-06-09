الخارجية المصرية والتركية تبحثان الأزمة الليبية وتطورات الوضع في طرابلس

أخبار ليبيا 24

القاهرة – 09 يونيو 2025

أجرى وزير الخارجية المصري، السفير بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناول خلاله الجانبان مستجدات الأوضاع في ليبيا، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وسبل دعم المسار السياسي الليبي.

وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى حول تطورات الأزمة الليبية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ثبات الموقف المصري الداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، وضرورة الحفاظ على استقرارها بعيدًا عن أي تدخلات خارجية. كما شدد على أن الليبيين وحدهم هم من يملكون حق تقرير مستقبلهم السياسي، من خلال حوار شامل وجامع يفضي إلى حل دائم ومستدام.

دعم دولي لإجراء الانتخابات

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتمكينها من القيام بمهامها على نحو فعّال يخدم تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

تطورات طرابلس تحت المجهر

وتناول الاتصال التوترات الأمنية والسياسية الأخيرة في طرابلس، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن قلق مصر إزاء انعكاسات هذه التطورات على العملية السياسية، داعيًا كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة.

توافق على أهمية الحل السياسي

وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وتركيا بشأن الملف الليبي، بما يخدم استقرار ليبيا ويحفظ مصالح الشعب الليبي الشقيق، كما شددا على رفض أي ترتيبات تتجاوز الإرادة الليبية أو تكرس الانقسام.

ويأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه الساحة الليبية تجاذبات حادة بين الفرقاء السياسيين، وسط دعوات متزايدة من الداخل والخارج للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة.