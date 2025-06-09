البعثة الأممية تدين خروقات الهدنة في طرابلس خلال عيد الأضحى

أخبار ليبيا 24

طرابلس 09 يونيو 2025

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهدنة التي وقعت في طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، بما في ذلك المواجهات المسلحة التي اندلعت الليلة الماضية، والاعتداء الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

دعوة لاحترام الهدنة وتفادي التصعيد

حثت البعثة جميع الأطراف الليبية على احترام الهدنة وعدم تقويضها، مشددة على أن الاشتباكات في المناطق السكنية تزيد من خطر سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وتُعرض البنية التحتية المدنية للخطر.

أولوية حماية المدنيين والبنية التحتية

أكدت مندوية الأمم المتحدة أن الهدف الأساسي من إنفاذ القانون لا ينبغي أن يقتصر على منع الجريمة، بل يجب أن يتمثل في حماية المدنيين والمرافق الحيوية، لتمكين السكان من ممارسة حياتهم اليومية في أمان وسلام.

مراقبة مستمرة ودعوة للحوار

أشارت البعثة إلى أنها تتابع الانتهاكات عن كثب، وذكّرت الأطراف المعنية بضرورة تجنب الاستفزاز والتصعيد، داعية إلى اللجوء للحوار من خلال آلية الهدنة المعتمدة.

التزام أممي بضمان استدامة الهدنة

أكدت البعثة أنها تواصل العمل مع الأطراف الليبية الرئيسية لتجاوز التحديات الراهنة وضمان استمرار الهدنة، مع تجديد الدعوة إلى الالتزام الكامل بها.

البعثة تحذر من المحاسبة الدولية

في ختام بيانها، ذكّرت بأن مجلس الأمن الدولي شدد في بيانه الأخير على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المدنيين، في إشارة واضحة إلى عدم التساهل مع من يخرقون القانون الدولي الإنساني.