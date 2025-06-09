أرشيف

البعثة الأممية تدين خروقات الهدنة في طرابلس خلال عيد الأضحى

بعثة الأمم المتحدة: خروقات الهدنة في طرابلس تهدد المدنيين وتستدعي المساءلة الدولية

9 يونيو، 2025 11:13 م
0 0
البعثة الأممية تدين خروقات الهدنة في طرابلس خلال عيد الأضحى
البعثة الأممية تدين خروقات الهدنة في طرابلس خلال عيد الأضحى

أخبار ليبيا 24

طرابلس 09 يونيو 2025

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهدنة التي وقعت في طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، بما في ذلك المواجهات المسلحة التي اندلعت الليلة الماضية، والاعتداء الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

البعثة الأممية تدين خروقات الهدنة في طرابلس خلال عيد الأضحى
البعثة الأممية تدين خروقات الهدنة في طرابلس خلال عيد الأضحى

دعوة لاحترام الهدنة وتفادي التصعيد

حثت البعثة جميع الأطراف الليبية على احترام الهدنة وعدم تقويضها، مشددة على أن الاشتباكات في المناطق السكنية تزيد من خطر سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وتُعرض البنية التحتية المدنية للخطر.

أولوية حماية المدنيين والبنية التحتية

أكدت مندوية الأمم المتحدة أن الهدف الأساسي من إنفاذ القانون لا ينبغي أن يقتصر على منع الجريمة، بل يجب أن يتمثل في حماية المدنيين والمرافق الحيوية، لتمكين السكان من ممارسة حياتهم اليومية في أمان وسلام.

مراقبة مستمرة ودعوة للحوار

أشارت البعثة إلى أنها تتابع الانتهاكات عن كثب، وذكّرت الأطراف المعنية بضرورة تجنب الاستفزاز والتصعيد، داعية إلى اللجوء للحوار من خلال آلية الهدنة المعتمدة.

التزام أممي بضمان استدامة الهدنة

أكدت البعثة أنها تواصل العمل مع الأطراف الليبية الرئيسية لتجاوز التحديات الراهنة وضمان استمرار الهدنة، مع تجديد الدعوة إلى الالتزام الكامل بها.

البعثة تحذر من المحاسبة الدولية

في ختام بيانها، ذكّرت بأن مجلس الأمن الدولي شدد في بيانه الأخير على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المدنيين، في إشارة واضحة إلى عدم التساهل مع من يخرقون القانون الدولي الإنساني.

الوسوم
9 يونيو، 2025 11:13 م
0 0

المزيد من الأخبار

إنفوغرافيك: أبرز الاشتباكات المسلحة في عهد حكومة الدبيبة

إنفوغرافيك: أبرز الاشتباكات المسلحة في عهد حكومة الدبيبة

8 يونيو، 2025 10:59 ص
البرتغال وإسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد انتصارين مثيرين على ألمانيا وفرنسا

البرتغال وإسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد انتصارين مثيرين على ألمانيا وفرنسا

6 يونيو، 2025 2:34 ص
الرأي العام لأرتفاع الأسعار في ليبيا :”غياب الرقابة وفساد الموردين وضعف دور الدولة”

الرأي العام لأرتفاع الأسعار في ليبيا :”غياب الرقابة وفساد الموردين وضعف دور الدولة”

4 يونيو، 2025 11:28 ص
اللجنة العليا للإفتاء تصدر فتوى بشأن قروض شراء الأضاحي

اللجنة العليا للإفتاء تصدر فتوى بشأن قروض شراء الأضاحي

2 يونيو، 2025 10:06 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى