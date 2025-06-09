البرتغال تتوج بطلة لدوري أمم أوروبا بعد مباراة مثيرة أمام إسبانيا

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ميونيخ – 08 يونيو 2025

تُوج المنتخب البرتغالي بلقب دوري أمم أوروبا عقب فوزه المثير على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ الألمانية، مساء اليوم.

مباراة دراماتيكية حتى اللحظة الأخيرة

شهد اللقاء ندية كبيرة بين المنتخبين، وتبادلاً للهجمات منذ الدقائق الأولى. وتمكن كل فريق من التقدم في النتيجة خلال شوطي المباراة، قبل أن تُحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح.

ملخص أهداف المباراة

شهدت المباراة النهائية إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث افتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق مارتن زوبيميندي، الذي استغل كرة مرتدة من تسديدة لامين يامال وسددها داخل الشباك معلنًا التقدم.

لكن رد البرتغال لم يتأخر، إذ تمكن نونو مينديز من تعديل النتيجة في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أعادت التوازن للمباراة. وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وتحديدًا في الدقيقة 45+، أعاد ميكيل أويارزابال التقدم للمنتخب الإسباني بعد استغلاله لتمريرة داخل المنطقة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح “لاروخا”.

وفي الشوط الثاني، واصل النجم كريستيانو رونالدو تألقه على الساحة الدولية، وسجل هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 61 بتسديدة ذكية، ليصل إلى هدفه الدولي رقم 138، ويقود بلاده إلى الأشواط الإضافية ومنها إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقب.

البرتغال تحسم المباراة بركلات الترجيح

ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب البرتغالي، الذي نجح في تسجيل الركلات الخمس التي نفذها لاعبوه بدقة، بينما أضاع الإسباني ألفارو موراتا الركلة الحاسمة، ما منح البرتغال التفوق بنتيجة (5-3).

تتويج مستحق وإضافة جديدة لخزائن رونالدو

بهذا الفوز، أحرزت البرتغال لقبها الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بعد التتويج بالنسخة الأولى عام 2019، مما يعزز سجلها القاري. ويُعد اللقب إنجازًا جديدًا يُضاف لمسيرة كريستيانو رونالدو الدولية، الذي قاد منتخب بلاده بروح القائد رغم بلوغه الأربعين من عمره، في تأكيد على استمراره كلاعب حاسم في المحافل الكبرى.