الأرصاد: طقس معتدل على السواحل وحرارة مرتفعة بباقي المناطق

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية في ليبيا، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025.

الأرصاد: الطقس سيكون معتدلاً نسبياً على أغلب المناطق الساحلية

وأفاد المركز بأن الطقس سيكون معتدلاً نسبياً على أغلب المناطق الساحلية، في حين تستمر الأجواء حارة نسبياً على مناطق الداخل، مع احتمالية ظهور سحب رعدية على غات والمناطق المجاورة لها قد تؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة.

الأرصاد: ظهور سحب رعدية على غات والمناطق المجاورة تؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة

مناطق رأس جدير إلى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

بالنسبة للمناطق الممتدة من رأس جدير إلى سرت، وسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 29 إلى 34 درجة مئوية على السواحل، بينما تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية في المناطق الداخلية، مع توقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتباراً من يوم غد.

مناطق الخليج وسهل بنغازي وصولاً إلى أمساعد

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي وصولاً إلى أمساعد، فستشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب أيضاً، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة نسبياً، وتكون درجات الحرارة بين 29 و34 درجة مئوية.

مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون الأجواء غالباً صافية نهاراً، وتتزايد السحب مساءً خصوصاً على غات وما جاورها، مع فرصة لهطول أمطار رعدية. أما درجات الحرارة فتتراوح ما بين 38 إلى 41 درجة مئوية.

مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، يكون الطقس صافياً بشكل عام، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و40 درجة مئوية.

وتشير التوقعات إلى اعتدال عام في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي خلال الأيام القادمة.