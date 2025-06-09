إنفوغرافيك: إنجاز نادر في كرة القدم الأوروبية: فقط 6 أندية نجحت في تحقيق الثلاثية

أخبار ليبيا 24

أوروبا – 09 يونيو 2025

ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا تُعد الإنجاز الأندر والأغلى في عالم كرة القدم الأوروبية. ورغم مرور عقود على انطلاق البطولات الأوروبية، لم ينجح سوى ستة أندية كرة قدم فقط في تحقيق هذا الحلم حتى عام 2025، بحسب ما أظهره إنفوجرافيك وكالة “أخبار ليبيا 24” المستند إلى بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

برشلونة وبايرن ميونيخ.. سادة الثلاثية

يُظهر الرسم البياني أن برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني هما الفريقان الوحيدان اللذان تمكنا من تكرار الثلاثية مرتين:

برشلونة : 2008-2009 بقيادة بيب غوارديولا ، في موسم أسطوري شهد سيطرة مطلقة على كل البطولات. 2014-2015 بقيادة لويس إنريكي ، حيث تألق الثلاثي MSN (ميسي، سواريز، نيمار).

بايرن ميونيخ : 2012-2013 مع المدرب المخضرم يوب هاينكس ، الذي قاد الفريق بصرامة وتكتيك عالٍ. 2019-2020 بقيادة هانز فليك ، في موسم استثنائي حُسمت فيه كل البطولات رغم تحديات جائحة كورونا.



مدربون صنعوا تاريخ كرة القدم

الإنفوجرافيك يلفت النظر إلى أن الإنجاز لم يكن فقط للأندية، بل أيضًا للمدربين الذين نقشوا أسماءهم في كتب التاريخ:

بيب غوارديولا : أول مدرب الذي حقق الثلاثية مع ناديين مختلفين ( برشلونة 2009 و مانشستر سيتي 2023 ). وهو بذلك يرسّخ مكانته كواحد من أعظم مدربي العصر الحديث.

لويس إنريكي : أعاد سيناريو الإنجاز مع برشلونة 2015 وكرره بعد عشر سنوات تقريبًا مع باريس سان جيرمان 2025 ، مؤكدًا قدرته على التكيف والنجاح في بطولات مختلفة.

أليكس فيرغسون : حققها مع مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999 ، وهي واحدة من أكثر الثلاثيات درامية في التاريخ، خصوصًا نهائي دوري الأبطال أمام بايرن.

جوزيه مورينيو: كتب التاريخ مع إنتر ميلان 2010، حين قاد فريقًا إيطاليًا للهيمنة الكاملة محليًا وأوروبيًا، وهو الإنجاز الذي لم يتكرر بعد ذلك في إيطاليا.

أثرياء كرة القدم ينضمون إلى النخبة

من بين آخر من دخلوا قائمة الثلاثية:

مانشستر سيتي (2022-2023): بعد سنوات من البناء والاستثمار، حصد الفريق الإنجاز بقيادة غوارديولا ، ليؤكد أن المشروع الرياضي الممول من الخليج وصل إلى ذروته.

باريس سان جيرمان (2024-2025): أخيرًا ترجم الفريق الباريسي طموحاته الأوروبية إلى واقع، بقيادة لويس إنريكي، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة في دوري الأبطال.

التكرار والندرة: ما وراء الأرقام

رغم كثافة المواسم وازدحام المنافسات، فإن تكرار الثلاثية في دوريات كرة القدم الأوروبية يبقى استثناءً لا قاعدة، حتى بين الأندية الكبرى. ففرق مثل ريال مدريد، رغم هيمنتها الأوروبية، لم تتمكن من جمع البطولات الثلاث في موسم واحد. واللافت أن أغلب الأندية التي حققت الثلاثية كانت تملك مجموعة من اللاعبين الذين بلغوا ذروة مستواهم الفني والذهني في نفس الفترة، بالإضافة إلى جهاز فني قادر على التعامل مع الضغوط والتحديات.

بيانات

الإنجاز نادر ويصعب تكراره: 6 أندية فقط على مدار قرن تقريبًا، مما يعكس عظم التحدي. المدربون عنصر حاسم: كل مدرب حقق الثلاثية ترك بصمة تكتيكية وتاريخية واضحة. الدور المتصاعد للأندية الغنية: دخول مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إلى القائمة يؤكد أن الاستثمار طويل الأمد يبدأ بإعطاء ثماره. غوارديولا وإنريكي.. رمزان للتفوق الفني الحديث: كلاهما يظهر أن المدرسة الإسبانية ما زالت تقدم أفكارًا ثورية في اللعبة.