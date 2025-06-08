مستشفى الحروق طرابلس استقبلت 800 إصابة أول أيام العيد

أخبار ليبيا 24

شهد مستشفى الحروق والتجميل في طرابلس ازدحامًا غير مسبوق خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن المستشفى عن استقباله لأكثر من 800 حالة إصابة، تفاوتت بين الجروح البسيطة والمتوسطة والعميقة.

مستشفى الحروق: استقبال أكثر من 800 حالة إصابة في العيد

وتنوّعت الإصابات بين حروق سطحية ناتجة عن استخدام الألعاب النارية، وجروح قطعية بسبب الذبح غير الآمن، إضافة إلى إصابات أخرى ناتجة عن سوء استخدام الأدوات الحادة في ذبح الأضاحي. وأشار المستشفى إلى أن عدد الحالات ما زال في تزايد مستمر، مع توقعات باستقبال المزيد خلال الأيام المتبقية من العيد.

مستشفى الحروق: الإصابات تنوعت بين حروق سطحية وجروح قطعية

وأكد بيان صادر عن المستشفى أن الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية تواصل العمل ليلًا ونهارًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات الطارئة، وسط ضغط كبير ونقص في بعض الموارد.

ورغم التحديات، أظهر الكادر الطبي التزامًا كبيرًا وجهودًا متواصلة لمعالجة المرضى بأقصى درجات الكفاءة والاحترافية.

مستشفى الحروق: المستشفى توجّه بالشكر الجزيل إلى جميع الأطباء والممرضين

من جهته، توجّه المستشفى بالشكر الجزيل إلى جميع الأطباء والممرضين والفرق الإدارية على تفانيهم في العمل خلال هذه الأيام، مثمنًا روح الفريق والتعاون التي ساهمت في تخفيف معاناة المصابين.

ودعا المستشفى المواطنين إلى توخي الحذر أثناء ذبح الأضاحي، وتجنّب استخدام الألعاب النارية التي تُعد سببًا رئيسيًا في عدد كبير من الإصابات، مؤكدًا أهمية اتباع إجراءات السلامة والتوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي في حال حدوث أي إصابة.

تُعد هذه الحصيلة مؤشرًا مقلقًا يعكس الحاجة إلى مزيد من التوعية المجتمعية حول إجراءات الأمان خلال المناسبات الدينية.