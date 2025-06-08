لوس أنجلوس تشتعل: احتجاجات مستمرة وترامب يأمر بنشر الحرس الوطني

أخبار ليبيا 24

لوس أنجلوس – 08 يونيو 2025

في مشهد أعاد إلى الأذهان مشاهد الفوضى التي اجتاحت مدنًا أمريكية في سنوات سابقة، عاشت مدينة لوس أنجلوس الأميركية ليلتين من التوتر والاحتجاجات العنيفة، أعقبت مداهمات شنتها سلطات الهجرة الفيدرالية بحثًا عن مهاجرين غير نظاميين. الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار أمر بنشر قوات من الحرس الوطني لاحتواء ما وصفه بـ”حالة الفوضى”.

خطة ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية

ذكرت مصادر مثل “سي.إن.إس” وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أن المداهمات الأخيرة أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص، ضمن سلسلة حملات متواصلة في عدة مدن تستهدف المهاجرين غير النظاميين. تأتي هذه العمليات في إطار خطة شاملة أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير القانونية، وتعهد من خلالها بزيادة وتيرة اعتقال وترحيل المهاجرين بأعداد غير مسبوقة.

وفي سياق ذلك، طلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في التمويل المخصص لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، سعياً لتحقيق هدف ترامب في تنفيذ حملات ترحيل جماعية.

ورغم أن شرطة لوس أنجلوس لم تشارك مباشرة في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، فقد تم نشرها لاحقًا للتعامل مع الاضطرابات المدنية التي اندلعت عقب المداهمات، خصوصًا بعد أن قام بعض المحتجين بكتابة شعارات مناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على جدران مبنى المحكمة الفيدرالية، وتجمعوا خارج سجن قريب يُعتقد أن بعض المعتقلين محتجزون فيه.

لوس أنجلوس: توتر يتصاعد واحتجاجات تمتد

الاحتجاجات، التي بدأت مساء الجمعة في وسط المدينة، تصاعدت بشكل لافت مساء السبت، لتشمل مناطق جديدة أبرزها ضاحية باراماونت. هناك، وقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفيدرالية ومحتجين غاضبين تجمعوا أمام أحد المتاجر الكبرى التي تُستخدم كنقطة تجمع لعناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

قنابل صوتية وإغلاق للطرق

وفق ما ذكرته وكالة “فرانس برس”، استخدمت الشرطة قنابل صوتية وغازًا مسيلًا للدموع لتفريق المحتجين الذين أغلقوا جزءًا من الطريق السريع. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعناصر الشرطة وهم يرتدون أقنعة الغاز ويشتبكون مع المتظاهرين في شوارع ضاحية باراماونت.

ترامب يهاجم حاكم كاليفورنيا ورئيسة بلدية لوس أنجلوس

وفي تصعيد سياسي لافت، وجّه الرئيس دونالد ترامب انتقادات حادة لحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، متهمًا إياهما بالعجز عن إدارة الأزمة. وكتب ترامب في منشور عبر منصته الرسمية:



“إذا لم يستطع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، القيام بمهامهم – والجميع يعلم أنهم لا يستطيعون – فإن الحكومة الفيدرالية ستتدخل لحل المشكلة، أعمال الشغب والنهب، بالطريقة التي يجب أن تُحل بها!”

هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من مسؤولين محليين ونشطاء، الذين وصفوها بأنها محاولة لتأجيج التوتر بدلًا من تهدئته، وسط أزمة متصاعدة تعكس عمق الانقسام بين الحكومة الفيدرالية والإدارات المحلية في التعامل مع قضايا الهجرة والاحتجاجات.

أمر رئاسي بنشر الحرس الوطني

الرد من البيت الأبيض جاء سريعًا. فمع حلول مساء السبت، وقع الرئيس دونالد ترامب مذكرة عاجلة تقضي بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في منطقة لوس أنجلوس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن هذه الخطوة جاءت لـ”التعامل مع حالة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم”، مؤكدة أن إدارة ترامب تنتهج “سياسة صفر تسامح تجاه العنف والسلوك الإجرامي، خاصة عندما يُستهدف ضباط إنفاذ القانون”.

البداية: مداهمات فجرت الغضب

الشرارة انطلقت من حملة مداهمات مفاجئة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الجمعة، استهدفت مواقع عمل ومخازن في عدة مناطق، منها متاجر أدوات بناء ومتاجر ملابس في جنوب المدينة ومنطقة الأزياء. أسفرت الحملة عن اعتقال عشرات المهاجرين غير النظاميين، وفق تقارير إعلامية محلية، منها “خدمة أخبار مدينة لوس أنجلوس”.

الشرطة المحلية على الهامش… ولكن حاضرة في المواجهة

ورغم عدم مشاركة شرطة لوس أنجلوس في تنفيذ المداهمات، فإنها استُدعيت لاحقًا للسيطرة على الاحتجاجات التي خرجت عن السيطرة، وواجهت حشودًا رشقت عناصرها بالحجارة، وردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع وإعلان المناطق المتوترة كمواقع لـ”تجمعات غير قانونية”.

ترمب وتمسكه بخط الهجرة الصارم

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع يتعلق بسياسات الهجرة المتشددة التي يتبناها الرئيس ترامب منذ توليه منصبه في يناير، والتي تتضمن تنفيذ حملات اعتقال وترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين. ويسعى البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي لدعم هذه العمليات، التي يقول ترامب إنها “ضرورية لحماية الأمن القومي واستعادة هيبة القانون”.

غضب الشارع يتواصل

في هذه الأثناء، يستمر الغضب في الشارع، حيث عبر نشطاء ومنظمات حقوقية عن خشيتهم من تصاعد العنف واتساع رقعة الاحتجاجات، وسط تحذيرات من أن عسكرة التعامل مع المظاهرات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في واحدة من أكثر مدن الولايات المتحدة تنوعًا من حيث التركيبة السكانية.