قشوط مشيداً بقرار النائب العام: القبض على قتلة الورفلي يكذب شائعات التعطيل

أخبار ليبيا 24

أكد الناشط السياسي محمد قشوط، أن التحرك السريع الذي قام به النائب العام في مدينة بنغازي في الآونة الأخيرة له أهمية بالغة، لا سيّما في ظل الدعايات التي كانت تتهم الجهات القضائية بعدم القدرة أو عدم الرغبة في أداء مهامها داخل المدينة، معتبراً أن ذلك تطوّر قضائي مهم يعكس الجدية في ملاحقة الجريمة وتحقيق العدالة.

قشوط: تحرّك النيابة العامة ببنغازي يحبط شائعات التعطيل

وقد جاءت هذه التصريحات عقب قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية في واقعة مقتل المواطن مراد منصور المذكور الورفلي، وهي الجريمة التي وثقت بالصوت والصورة، ما أثار الرأي العام الليبي ودفعه للمطالبة بالعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

قشوط: إلقاء القبض على المتهمين في واقعة قتل المواطن ” مراد مذكور الورفلي ” خطوة مهمة جاءت بتناغم مع المطالب التي طالبت بوضع حد لهم خاصة أن الواقعة وثقت بصوت وصورة

باشر وكيل النيابة بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي إجراءات التحقيق، حيث قام أولاً بمعاينة مسرح الجريمة والنظر في طبيعة الإصابة التي أودت بحياة المجني عليه، كما طلب إعداد تقرير الصفة التشريحية من الجهات المختصة لتحديد سبب الوفاة بدقة.

وفي إطار الإجراءات الأولية، تسلم وكيل النيابة أوراق القضية من مكتب البحث الجنائي، ثم استجوب المتهمين الأربعة المشتبه بتورطهم في الجريمة. وقد شملت عملية الاستجواب توجيه الأسئلة الدقيقة حول ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهمين وتسجيل دفوعهم، قبل أن يقرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

ولم تقتصر التحقيقات على المتهمين فقط، بل جرى أيضاً الاستماع إلى شهادات الشهود الذين قدّموا رواياتهم حول ما شاهدوه أو سمعوه في محيط وقوع الجريمة.

قشوط: كذب كل دعاوي ودعايات منعه من العمل هناك

هذا التحرك القضائي المتكامل يعكس عودة الثقة تدريجياً إلى مؤسسات الدولة، ويؤكد على قدرة السلطة القضائية في بنغازي على العمل بكفاءة في ظل الظروف الأمنية الصعبة. كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن الجريمة لن تمر دون عقاب، وأن صوت الضحايا سيصل إلى أروقة العدالة مهما كانت التحديات.

وقد لقي هذا المسار القضائي إشادة شعبية واسعة، اعتبرته خطوة مهمة نحو بسط سيادة القانون، وتعزيز الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل حساسية القضية وطبيعتها الجنائية الواضحة.