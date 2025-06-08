غدامس.. حيث تبدأ الحكايات في قلب الصحراء

أخبار ليبيا 24

غدامس – 07 يونيو 2025

على أطراف الجنوب الغربي لليبيا، قرب مثلث الحدود مع تونس والجزائر، تنبثق من قلب الرمال مدينة أشبه بالأسطورة، مدينة لا تخضع لتقلبات الزمن ولا تعترف بهشاشة الجغرافيا. إنها غدامس، المدينة التي لم تُبْنَ فقط من طين ونخيل، بل من حضارةٍ ضاربة في عمق التاريخ، من مياهٍ فجّرت الحياة في الصحراء، ومن عبقٍ بقي حيًا رغم تعاقب الإمبراطوريات.

مدينة نُحتت في ذاكرة الزمن

يصفها ابن خلدون بأنها “محطة للقوافل وباب الدخول للسودان”، أما شهاب الدين الحموي، فيدهشه “بنيانها العجيب”. ويكفي أن نعلم أن تاريخ المدينة يمتد إلى نحو 12 ألف عام، لتتربع على عرش المدن الأقدم في ليبيا، وربما في العالم.

لم تنشأ غدامس اعتباطًا، بل قامت حضارتها حول نبع غسوف، الذي فجّرته الطبيعة في لحظة جيولوجية فارقة، ليكون نقطة البداية لعمران فريد من نوعه. ومن هذا الينبوع نشأت أسطورة عمرانية أدهشت الرحالة والمهندسين والمؤرخين.

هندسة العمارة.. عبقرية صحراوية

في المدينة القديمة، كل شيء يروي حكاية هندسة مستلهمة من البيئة، مناخها، وعادات أهلها. تُشيّد البيوت عموديًا على النمط الأمازيغي: طابق أرضي لتخزين المؤونة، طابق علوي للسكن، وسطح مفتوح مخصص للنساء فقط. هذا التنظيم المعماري لا يكتفي بتوفير الخصوصية، بل يبتكر شبكة من الممرات فوق الأسطح تتيح تنقل النساء دون اختلاط، في حين تشكّل الممرات المسقوفة في الأسفل شبكة ظل تقي السكان حرارة الصحراء، وتمنح المدينة طابعًا شبيهًا بالأنفاق.

إنها مدينة متكاملة بداخلها، محاطة بسور ومقسّمة إلى بوابات وأحياء وظيفية، حتى ليبدو لك أنك داخل بيتٍ واحدٍ ضخم، كل زاوية فيه محسوبة، وكل شارعٍ له اسم ومهمة.

عين الفرس.. شريان الحياة ومهد المدينة

في قلب هذه المعجزة الصحراوية، تقف عين الفرس كأهم المعالم وأولها، ينبوع الماء العذب الذي جعل من الحياة ممكنة، وحول مجراه شُيدت السواقي الخمس التي تستثمر كل قطرةٍ في نظام ريّ دقيق ومذهل.

لم يكن مستغربًا أن يُطلق عليها البعض لقب “غدامس، هبة العين“، على غرار ما يُقال عن النيل ومصر، فالعين التي تفجّرت قبل آلاف السنين، أصبحت روح المدينة وقلبها النابض.

ذاكرة منقوشة على جدران التاريخ

غدامس لم تكن يومًا مدينة معزولة، بل كانت عقدة وصل للقوافل العابرة نحو أعماق أفريقيا. زارها الأوروبيون في القرن التاسع عشر، فدوّنوا انبهارهم بها. وكان أول من وضع قدمه هناك الرحالة البريطاني ألكسندر لينج سنة 1825، وتبعه غيرهارد رولفس وجيمس ريتشاردسون وآخرون.

هذه المدينة التي غزاها الإغريق، ثم الرومان، فالعرب، فالعثمانيون، ثم الإيطاليون، وأخيرًا الفرنسيون، لم تفقد هويتها رغم الغزوات، بل ظلّت متمسكة بتقاليدها ونمطها الخاص.

تراث عالمي محمي.. وعراقة لا تموت

حين صنّفت اليونسكو مدينة غدامس القديمة ضمن قائمة التراث العالمي، لم يكن ذلك من باب المجاملة الثقافية، بل اعترافًا بحالة معمارية وثقافية نادرة. ففي غدامس ما تزال المعالم قائمة: الأسواق، المساجد، الشوارع المسقوفة، والساحة التي تتفرع منها أزقة المدينة.

وتتوزع المدينة إلى سبعة أحياء، تسكنها عشيرتان رئيسيتان: بنو وازت وبنو وليد، وتُقسّم الأحياء بدقة اجتماعية، حيث تأخذ كل عشيرة حيًّا خاصًا بها، وتُسمّى الأزقة بأسماء القبائل.

وفي قلب المدينة، يتموضع المسجد العتيق والسوق، بوصفهما مركز الحياة الاجتماعية والروحية، حيث تتلاقى طرق الناس وتتقاطع يومياتهم.

هوية متعددة الأعراق والثقافات

ربما من أبرز ما يميز غدامس هو نموذج التعايش الذي مثّله سكانها، فهم خليط من الأمازيغ والطوارق والعرب، تقاسموا الأرض والماء والهوية. ومنهم خرجت الفنون التقليدية والزي المميز والموسيقى الصحراوية، وكلها تشهد على مدينة تعيش على إيقاع الأصالة.

وتحمل المدينة عدة ألقاب، كل منها يعكس وجهًا من وجوه سحرها: فهي عروس الصحراء، ولؤلؤة الرمال، وزنبقة الصحراء، وبوابة السودان، وكل اسم منها يحكي حكاية عشق صحراوي خالص.

ثلاثية المكان: العتيقة، الحديثة، وغابة النخيل

تنقسم المدينة اليوم إلى ثلاثة أجزاء مترابطة:

المدينة العتيقة ، حيث تتجلى عبقرية الإنسان الأول في قهر الصحراء وبناء حضارة.

غابة النخيل ، التي تحيط بها وتوفر مصدر رزق وخضرة وسط القحط.

والمدينة الحديثة، التي تتوسع مع الزمن لكن دون أن تمحو ملامح الماضي.

ورغم محاولات الحداثة، تبقى المدينة القديمة القلب الذي ينبض بالحكايات والحنين.

غدامس اليوم.. سياحة في الزمان والمكان

زيارة غدامس ليست رحلة إلى الجنوب الليبي فحسب، بل هي عبور إلى عمق التاريخ الإنساني، حيث تلتقي العمارة بالأسطورة، وتُروى القصص على جدران ملساء تحت أروقة الطين، حيث لا تزال الأرواح تهمس في الزوايا، وتفيض العين بالماء والحكايات.

فمن أراد أن يفهم الصحراء، فعليه أن يزورها. ومن أراد أن يكتشف ليبيا الحقيقية، فعليه أن يبدأ من غدامس، المدينة التي لم تغب عن الخريطة يوماً، لأنها خُلقت لتبقى.