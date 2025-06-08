خوري تبحث في بنغازي إنهاء حالة الانقسام السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أنهت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، زيارةً استغرقت ثلاثة أيام إلى مدينة بنغازي، ضمن إطار المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف المحلية المختلفة.

وهدفت هذه الزيارة إلى مناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية والخيارات المطروحة للتقدّم في المسار السياسي.

خوري تجري سلسلة من اللقاءات بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والشباب والنساء والمجتمع المدني

شملت الزيارة سلسلة من اللقاءات جمعت خوري بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية، والشباب، والنساء، والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى وجهاء من بنغازي وأجدابيا والمرج وشحات والبيضاء.

كما التقت بعميد وأعضاء المجلس التسييري لمدينة بنغازي.

خوري: المشاركون عبروا عن دعمهم لجهود اللجنة الاستشارية

وقد عبّر المشاركون عن دعمهم لجهود اللجنة الاستشارية، مؤكدين الحاجة العاجلة لاتخاذ خطوات عملية لكسر الجمود السياسي الذي يعانيه البلد.

كما أبدوا استياءهم من استمرار الانقسام، وتفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية، ووجود حكومتين متنازعتين، مشددين على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية ليبية خالصة.

وانتقد العديد من المشاركين التدخلات الأجنبية، معتبرين أن تدخل بعض الدول الأعضاء في الشأن الليبي أدى إلى تعقيد الأزمة، وأعاق فرص التوافق الوطني.

خوري: الأمم المتحدة ملتزمة بمساندة الليبيين في الوصول إلى حل سلمي شامل

من جانبها، أكدت خوري أن الأمم المتحدة ملتزمة بمساندة الليبيين في الوصول إلى حل سلمي شامل، داعية إلى استمرار الحوار بين جميع المكونات الوطنية كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.