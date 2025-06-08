تقرير دولي: تكلفة الفوضى في ليبيا منذ 2011 بلغت أكثر من 1400 مليار دينار

أخبار ليبيا 24

تناولت تقرير دولي لصحيفة “تايمز أوف مالطا” الأوضاع الراهنة في ليبيا، مشيرة إلى استمرار الأزمة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 دون حلول حقيقية تُنهي حالة الانقسام والفوضى.

واعتبر التقرير أن السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار يمر عبر المصالحة الوطنية والانتخابات الشاملة.

تقرير دولي: ليبيا أصبحت دولة فاشلة ومضطربة

وصف التقرير ليبيا بأنها أصبحت دولة فاشلة ومضطربة، ترمز إلى التدخلات العسكرية الأجنبية، وعلى رأسها تدخل حلف شمال الأطلسي “الناتو” والولايات المتحدة، اللذين سعيا إلى إسقاط النظام السابق دون تخطيط لما بعده. هذه التدخلات، بحسب الصحيفة، أسهمت في خلق فراغ سياسي وأمني عميق، لا يزال يعرقل أي مسار للتعافي.

تقرير دولي: تكلفة الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ 2011 بلغت أكثر من 1400 مليار دينار

وأشار التقرير إلى أن تكلفة الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ 2011 بلغت أكثر من 1400 مليار دينار، في وقت يعيش فيه جزء كبير من السكان تحت خط الفقر، فيما يعاني آخرون من النزوح وفقدان المأوى، وسط تراجع كبير في مستوى الخدمات العامة، وانهيار في البنية التحتية من مدارس ومستشفيات وشبكات مياه وكهرباء.

تقرير دولي: إعادة بناء ليبيا لا يمكن أن تتحقق بقرارات تُملى من الخارج

وشددت الصحيفة على أن إعادة بناء ليبيا لا يمكن أن تتحقق بقرارات تُملى من الخارج، بل يجب أن تكون نابعة من الداخل، ومن قاعدة المجتمع الليبي نفسه. فالمبادرات المفروضة من أعلى لن تنجح ما لم تُبنَ على توافق شعبي ومصالحة حقيقية.

ودعا التقرير القوى الوطنية الليبية إلى تجاوز الانقسامات والعمل بروح جماعية من أجل مستقبل مشترك، مؤكداً أن استمرار الخلافات لا يخدم سوى الأطراف التي تسعى لإبقاء ليبيا ضعيفة وتابعة، سواء من الداخل أو من الخارج.

تقرير دولي: الانتخابات الرئاسية والتشريعية تمثل خطوة أساسية

ورأى التقرير أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تمثل خطوة أساسية، حتى وإن لم تكن حلاً سحريًا، فهي تمهد لبناء مؤسسات شرعية وموحدة. أما غياب الانتخابات، فيعني استمرار غياب الشرعية وبالتالي غياب الاستقرار.

واختتمت الصحيفة بالدعوة إلى دعم الليبيين في استعادة القرار الوطني والسيادة على ثرواتهم، والوقوف في وجه كل من يحاول استغلال الأزمة لإطالة أمد الصراع ونهب مقدرات البلاد.