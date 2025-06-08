النيابة العامة تحرك الدعوى في واقعة مقتل مراد الورفلي

أخبار ليبيا 24

بنغازي – 07 يونيو 2025

معاينة الجثة ومسرح الجريمة

باشر وكيل النيابة بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي إجراءات التحقيق في واقعة مقتل المواطن مراد منصور المذكور الورفلي، حيث قام بمعاينة الجثة ومكان الواقعة، وتحديد طبيعة الإصابة التي أودت بحياة المجني عليه، في خطوة تهدف لتوثيق الأدلة الأولية.

تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة

طلبت النيابة إعداد تقرير الصفة التشريحية من الجهات المختصة، بغية الوقوف بدقة على أسباب الوفاة وتوقيتها، تمهيدًا لضم التقرير إلى ملف التحقيقات.

النيابة العامة .. استجواب أربعة متهمين

وفي إطار متابعة التحقيقات، استجوب وكيل النيابة أربعة متهمين يُشتبه في تورطهم في الواقعة، حيث أحاطهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، واستمع إلى دفوعهم ودفاعهم، مع تسجيل أقوالهم رسميًا في محاضر التحقيق.

النيابة العامة .. قرار بالحبس الاحتياطي

قررت النيابة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، حفاظًا على سلامة الإجراءات، ومنعًا لأي محاولات للتأثير على الشهود أو طمس الأدلة.

مواصلة سماع الشهود

تمضي النيابة في جهودها لتثبيت أركان الواقعة عبر سماع أقوال الشهود الذين كانوا في محيط الجريمة أو على صلة بالأطراف المعنية، في مسعى لاستجلاء الحقيقة كاملةً، وتحديد الدوافع المحتملة للجريمة.